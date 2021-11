"Polska niewiele może zrobić". Ekspert o trwającym kryzysie na granicy

Nie słabnie konflikt hybrydowy, który Białoruś wypowiedziała Polsce. Jak podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych grupa umundurowanych i uzbrojonych w długą broń osób przekroczyła polską granicę w nocy z 1 na 2 listopada. W związku z tymi wydarzeniami w środę rano chargé d’affaires Republiki Białorusi Aleksander Czesnowski został wezwany do MSZ.

Z piątek minister obrony narodowej zamieścił w mediach społecznościowych kolejne zdjęcie przedstawiające sposób, w jaki białoruskie służby pomagają nielegalnym imigrantom przedostać się na polską stronę granicy.



Rosja chce spokoju

Prof. Chwedoruk wskazuje, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej jest elementem szerszego społeczno-politycznego zjawiska. Polska jako państwo "niewiele może zrobić".

– Źródła kryzysu migracyjnego mają bardzo głęboki charakter związany z kwestiami społeczno-ekonomicznymi, z destrukcją różnych państwowości, a teraz też z wymiarem politycznym, regionalnym – stwierdził w Polskim Radiu 24.

Eskalacja konfliktu jest sposobem Łukaszenki na zmuszenie "głównych graczy unijnych do swoistego powrotu do stołu negocjacyjnego i wcześniejszego modelu relacji".

Politolog nie zgodził się, że za podsycaniem kryzysu na wschodniej flance NATO stoi Rosja.

– W tym momencie strategicznym wyzwaniem dla rządzących Rosją jest kwestia uruchomienia Nord Stream. To, czego Kreml obecnie potrzebuje to absolutny spokój i cisza – wskazał i dodał: "W Rosji wszelkie problemy świata zachodniego, szczególnie tych krajów, które są bliższe Stanom Zjednoczonym, niż pozostałe, a Polskę z całą pewnością można do takiego grona zaliczyć, wzbudzają zainteresowanie i stają się kanwą do różnych krytyk".

