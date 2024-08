Uwaga, kierowcy! Dziś wielka akcja policji w całym kraju

Pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością – tego w poniedziałek 5 sierpnia mogą spodziewać się na polskich drogach kierowcy.

Kierowco, zdejmij nogę z gazu! Dziś ogólnopolska akcja "Prędkość"

Działania te zostaną przeprowadzone w ramach akcji "Prędkość". Ma ona charakter międzynarodowy i jest koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

"Do akcji włączą się również policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym przekraczaniu dopuszczalnej prędkości" – informuje w komunikacie Policja.

Mundurowi podkreślają, że niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. "Apelujemy do kierujących, aby stosowali się do ograniczeń prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań" – czytamy.

Limity prędkości w Polsce

Policja przypomina jednocześnie, że obecnie w Polsce obowiązują następujące limity prędkości:

Obszar zabudowany – 50 km/h

Poza obszarem zabudowanym:

Droga jednojezdniowa – 90 km/h

Droga dwujezdniowa – 100 km/h

Droga jednojezdniowa – 90 km/h Droga dwujezdniowa – 100 km/h Drogi ekspresowe:

Droga jednojezdniowa – 100 km/h

Droga dwujezdniowa – 120 km/h

Droga jednojezdniowa – 100 km/h Droga dwujezdniowa – 120 km/h Autostrady – 140 km/h

Strefy zamieszkania – 20 km/h

Tragiczny bilans

W poniedziałek policja przedstawiła też dotychczasowy bilans 6. edycji projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2024.

Z danych tych wynika, że tylko w lipcu zatrzymano 9357 kierujących po spożyciu alkoholu, w wypadkach rannych zostało 2360 osób, zaś 164 osoby straciły w wypadkach życie.

Czytaj też:

Niepokojące zmiany w prawie. Służby uzyskały dostęp do aktywności Polaków w sieciCzytaj też:

Gigantyczny problem policji. Komendant zwrócił się do ministerstwa