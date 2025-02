Romanowski triumfuje. Decyzja sądu nie pozostawia wątpliwości

Decyzja została podjęta na wniosek samego parlamentarzysty, który podniósł wątpliwości co do bezstronności sędziego. O postanowieniu sądu poinformował na portalu X mec. Bartosz Lewandowski, obrońca Romanowskiego. Jak wskazał, wniosek o wyłączenie sędziego został uzasadniony jego publicznymi wypowiedziami o charakterze politycznym, które mogły świadczyć o braku obiektywizmu w sprawie.

Adwokat przytoczył uzasadnienie decyzji sądu, w którym wskazano na specyfikę sprawy oraz znaczenie zachowania pełnej bezstronności w procesie.

"(…) Z uwagi na kontekst społeczno-polityczny przedmiotowego postępowania – podejrzany jest posłem na Sejm RP, a nadto członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz zajmował w zarzucanym okresie stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Funduszu Sprawiedliwości, uznać należało, że niewątpliwie treść wpisów i komentarzy Sędziego referenta, w których daje wyraz swoim poglądom politycznym może wywołać w odczuciu stron postępowania, jak i społecznym uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w przedmiotowej sprawie" – czytamy.

"Postanowienie jest prawomocne. Zarządzeniem Przewodniczącej IX Wydziału Karnego Odwoławczego sprawa została przekazana do losowania nowego sędziego referenta" – poinformował prawnik.

Węgierski sąd: Romanowski ma status uchodźcy

W poniedziałek węgierski sąd podtrzymał decyzję władz o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu statusu uchodźcy – przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości w Budapeszcie.

"Władze przeprowadziły postępowanie azylowe i przyznały (Romanowskiemu) status uchodźcy. Sąd zatwierdził decyzję władz. Osoba zainteresowana może korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się" – napisał w krótkim komunikacie węgierski resort sprawiedliwości.

Już w piątek z ustaleń medialnych przekazanych przez węgierską policję wynikało, że sąd podtrzyma decyzję o przyznaniu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości statusu uchodźcy.

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa od roku zajmuje się kwestią Funduszu Sprawiedliwości. W ocenie śledczych udzielano w sposób uznaniowy i dowolny wsparcia finansowego beneficjentom programów nieposiadających związku z celami funduszu, czym działano na szkodę Skarbu Państwa.

Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest podejrzany m.in. o ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi mu do 25 lat więzienia. Polityk nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Od 19 grudnia 2024 r. poseł PiS przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową na podstawie ustawy o prawie azylu.

