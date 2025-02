"Zło trzeba zniszczyć u korzeni". Ważna inicjatywa Romanowskiego

Jak wskazał poseł, nowe przepisy mają nie dopuścić do rozprzestrzenienia się w Polsce ideologii woke. Polityk przekonuje, że "wolność nie obroni się sama" a historia Polski uczy, że "mimo obalenia marksizmu w 1989 roku, te same środowiska – przybierając maskę liberalizmu – szybko odzyskały władzę, wykorzystując swoje wpływy i kapitał".

"Nie możemy powtórzyć tego błędu. Wobec agresywnej ofensywy neo-marksizmu zwykłe środki nie wystarczą, by ocalić fundamenty cywilizacji Zachodu. Dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy z nadzwyczajnymi rozwiązaniami. Zło genderyzmu trzeba zniszczyć u korzeni, by nie odrodziło się w nowej formie" – wskazuje.

Przeciwko ideologii woke

Celem ustawy wymierzonej w ideologię woke jest "obrona wolności, prawdy i dobra wspólnego przed agresywną ideologią, która zniszczyła Zachód i już zaczęła demontować Polskę". Romanowski przekonuje, że wciąż jest wystraczająco dużo czasu, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się negatywnych wzorców zachowań i niebezpiecznej ideologii. Wskazał przy tym na Stany Zjednoczone, gdzie Donald Trump, J.D. Vance oraz Elon Musk "udowodnili, że w walce z szaleństwem woke nie ma miejsca na wahanie ani strach przed atakami liberalnym establishmentem".

"Polska musi zjednoczyć się ze Stanami Zjednoczonymi – bastionem walki o wolność – i zerwać z rewolucją kulturową narzuconą przez instytucje UE i organizacje globalistyczne. Koniec z ukrywaniem szaleństwa woke pod płaszczykiem praw człowieka! – napisał poseł na swoim koncie na platformie X.

Projekt zakłada zakaz promocji ideologii gender i LGBTQ w edukacji, mediach i instytucjach państwowych, wstrzymanie finansowania organizacji genderowych ze środków publicznych i prywatnych, realną ochronę wolności słowa i badań naukowych, wprowadzenie zakazu blokerów dojrzewania, terapii hormonalnych i manipulacji najmłodszymi oraz umożliwienie samorządom wyrażenie sprzeciwu przeciwko tęczowej ideologii.

twitter

"Polską rządzą ludzie trzymający się przestarzałej ideologii. Na razie ukrywają się i udają umiarkowanych, ale tylko czekają na odpowiedni moment, by powrócić ze swoimi niebezpiecznymi, utopijnymi pomysłami. To nie jest koniec ich rewolucji – to tylko faza przetrwania! Nie dajmy się zwieść!" – zaapelował Romanowski.

Czytaj też:

Milei grzmi w Davos: Wirus ideologii woke to największa pandemia naszych czasówCzytaj też:

Kim jest przyszła szefowa wywiadu USA i dlaczego odeszła od Demokratów?