Jak pokonać spór? Jerozolima jest kamieniem fundamentalnym świata

Jestem obecnie w Jerozolimie. Wykładam w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Hebrajskim. Mieszkam zaledwie kilka minut drogi od New Gate, jednego wejść do Starego Miasta. Bywam więc w starej Jerozolimie codziennie, chodzę wąskimi, kamiennymi ulicami i codziennie jestem w kościele, najczęściej w Bazylice Grobu Pańskiego. To jest moja konkluzja: Jerozolima jest jak kamień fundamentalny tego świata, a Bazylika Grobu Pańskiego jego sercem. Od tego co będzie się działo w Jerozolimie zależy los nasz wszystkich; a najważniejszy punkt to miejsce, gdzie umarł na krzyżu i został pogrzebany Jezus Chrystus, by zmartwychwstać i przekazać nam swoją Ewangelię.

A co jest dziś? Jest tak jak gdybyśmy się niczego z Ewangelii nie nauczyli. Jerozolima jest rozdarta przez spór i nie jest to tylko spór między Muzułmanami i Żydami. Jest to też spór między samymi Chrześcijanami. A dzieje się on w samym sercu, w najświętszym miejscu świata – w Bazylice Grobu Pańskiego. Kiedy śpiewają franciszkanie (katolicy) stojąc pod krzyżem Pańskim, zagłuszają ich Ormianie; a kiedy w swojej kaplicy śpiewają Koptowie, organy włączają franciszkanie, a prawosławni Grecy w środku Bazyliki budują mur, aby oddzielić siebie od reszty. Co to ma wspólnego z nauką Chrystusa? Tak, nasz świat jest fundamentalnie chory!

To co piszę, nie jest jednak po to by uciec od świata (co jest pewną metodą, chociaż w obecnych warunkach uciec coraz trudniej), ale by powiedzieć NIE. Nie zgadzamy się na tą rzeczywistość sporu wszystkich ze wszystkimi (następna kłótnia dzieje się na naszej granicy z Białorusią). To nie w tym kierunku mamy razem iść.

Pomyślmy sobie czy życie w prawdziwie wolnej Polsce jako wolni ludzie – czy to nie jest wspaniała perspektywa dla nas wszystkich? Czy budowanie właściwych relacji między ludźmi nie zasługuje na wysiłek? Właściwa droga to kierunek ku Wolności, Szczęściu i Miłości. Może to nie jest łatwa droga i bez wysiłku, ale to droga rycerska.

Autor jest filozofem i myślicielem politycznym, doktorem Uniwersytetu Oksfordzkiego, profesorem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego, profesorem wizytującym na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, Przewodniczącym ruchu "Wolne Wybory", autorem „Harmonii społecznej” i innych książek przetłumaczonych na kilka języków, laureatem plebiscytu Osobowość Roku Polski 2020 w kategorii Nauka.