Spurek atakuje Sikorskiego: To jest demokratyczna opozycja?

11 listopada Parlament Europejski przyjął wymierzoną w państwo polskie. Powodem jest kształt prawa antyaborcyjnego. "We wrześniu 30-letnia Polka zmarła na sepsę, ponieważ lekarze nie przeprowadzili ratującej życie aborcji, czekając na obumarcie płodu z powodu ograniczeń dotyczących legalnej aborcji w Polsce" – czytamy w komunikacie służb prasowych Parlamentu Europejskiego.

W rezolucji przyjętej w czwartek 373 głosami za, 124 przeciw, przy 55 wstrzymujących się posłowie do PE wezwali polski rząd do "zapewnienia, że już żadna kobieta w Polsce nie umrze z powodu tego restrykcyjnego prawa".

Spurek oburzona

Deklaracji nie poparła część europosłów z Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ich zachowaniem jest oburzona europoseł Sylwia Spurek.

"TK praktycznie zakazał aborcji, kobiety umierają w szpitalach bez pomocy, a PSL, Radosław Sikorski, Janusz Lewandowski i inni, którzy tyle mówią o praworządności, nie mieli odwagi poprzeć rezolucji ws. prawa Polek do bezpiecznej i legalnej aborcji? To jest demokratyczna opozycja?" – pytała kontrowersyjna europoseł.

twitter

Do jej wpisu odniósł się sam Sikorski, który podkreślił, że takie kwestie jak prawo aborcyjne leży w zakresie polskiego prawodawcy a nie unijnych instytucji.

"A rozumie Pani, że można być przeciwko temu co robi PiS ale nie być zwolennikiem tego aby takie sprawy regulować na szczeblu unijnym?" – napisał Sikorski.

PE: To systemowy upadek rządów prawa w Polsce

W zeszłym tygodniu europarlamentarzyści wyrazili ubolewanie z powodu tego, że Polki "muszą wyjeżdżać za granicę w celu dokonania aborcji" lub "donosić ciążę wbrew swojej woli, także w przypadku śmiertelnego upośledzenia płodu".

Z tego powodu PE wezwał państwa członkowskie Unii Europejskiej do skuteczniejszej współpracy w celu "ułatwienia transgranicznego dostępu do aborcji, na przykład poprzez zapewnienie polskim kobietom dostępu do bezpłatnej i bezpiecznej aborcji w innych krajowych systemach opieki zdrowotnej".

Według europosłów, zeszłoroczne orzeczenie TK w sprawie aborcji to kolejny przykład "politycznego przejęcia władzy sądowniczej i systemowego upadku rządów prawa w Polsce".

Czytaj też:

Ziemkiewicz: Lewicowe hieny każdą tragedię dostosują do swojej wersjiCzytaj też:

"Aborcja to rasistowskie ludobójstwo". Raper Kenye West uderza w przemysł aborcyjny