Rzecznik MZ: We wtorek rozporządzenie o "certyfikatach covidowych"

Wiadomość Andrusiewicz podał w poniedziałek podczas konferencji prasowej. Chodzi o założenia w sprawie sposobu weryfikacji "certyfikatów covidowych" przez przedsiębiorców w Polsce. Projekt miał zostać już wysłany na konsultacje do Rady Ministrów.

Weryfikacja szczepień

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia poinformował, iż "w rozporządzeniu pojawi się dokładne wskazanie, na czym ma polegać udowodnienie, czy jesteśmy osobą zaszczepioną, czy mamy »certyfikat covidowy«".

– Jeżeli od 15 grudnia wchodzą ostrzejsze limity do 30 proc. do restauracji, hoteli, będzie wskazanie, że jeżeli klient zechce wejść ponad limit, jest obowiązany pokazać "certyfikat covidowy". Czyli klient jest zobowiązany, jeśli zechce wejść. Jeżeli nie, nie musi niczego okazywać – powiedział Wojciech Andrusiewicz, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Nowe restrykcje

Przypomnijmy, że od 15 grudnia tego roku w całym kraju będą obowiązywały nowe limity osób w miejscach publicznych. Decyzję w ubiegłym tygodniu ogłosili premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia dr Adam Niedzielski. Obłożenie w transporcie zbiorowym wyniesie 75 proc. Natomiast w restauracjach, barach, hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych limit został obniżony do 30 proc. Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych preparatem przeciwko COVID-19, zweryfikowanych w danym miejsce za pomocą tzw. certyfikatu covidowego.

– Nowo wprowadzone restrykcje mają na celu to, aby ewentualna piąta fala COVID-19 nie startowała z poziomu dużej liczby zakażeń, z jaką w tej chwili mamy do czynienia, tylko będzie ewentualnie startowała z poziomu o wiele niższego – mówił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. – Restrykcje, które wprowadziliśmy najpierw w pakiecie alertowym, które dotyczyły przede wszystkim tych działań uszczelniających, chroniących nas w takim zakresie, w jakim jest to, oczywiście, możliwe przed przedostaniem się Omikronu do Polski – dodał.

