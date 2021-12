Spięcie w Zjednoczonej Prawicy. "Niedzielski rozbija jedność"

Poseł Anna Maria Siarkowska zdecydowanie nie zgadza się na jakąkolwiek formę segregacji sanitarnej obywateli RP, ale jednocześnie – przynajmniej na razie – nie zamierza wystąpić z szeregów obozu rządzącego. Pytana, czy nie obawia się, iż zabraknie dla niej miejsca na liście PiS do kolejnych wyborów parlamentarnych, polityk powiedziała, że "nie zaprząta sobie tym teraz głowy", ponieważ "pracuje dla dobra Polski".

Krytyka Niedzielskiego

Polityk w zdecydowany sposób krytykuje jednak obecne działania rządu wskazując, że ograniczyć prawa obywatelskie można jedynie za pomocą ustawy, a posługiwanie się rozporządzeniami jest bezprawne. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Siarkowska z kolei w mocny sposób skrytykowała ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

"Minister Adam Niedzielski rozbija jedność Zjednoczonej Prawicy" – napisała na Twitterze.

Na jej słowa krytycznie zareagowała senator PiS Maria Koc.

"To nie Niedzielski rozbija jedność Zjednoczonej Prawicy. To nie on toruje drogę do powrotu do władzy Platformie Obywatelskiej i wszelkiej maści lewakom. Co by się działo, gdyby wrócili? Przecież wiesz. Zamordyzm sanitarny to mało powiedziane" – napisała polityk.

Siarkowska złożyła Niedzielskiemu propozycję

Kilka dni temu Anna Maria Siarkowska poinformowała o propozycji skierowanej do ministra zdrowia, by zorganizować publiczną debatę ekspercką na temat strategii walki z pandemią.

„Mając na uwadze obecny brak merytorycznej debaty pomiędzy dwoma stronami sporu społecznego, konfrontacja argumentów o charakterze merytorycznym byłaby realizacją najważniejszego zadania stojącego przed politykami i doradzającymi im ekspertami – poszukiwania prawdy i dobra wspólnego” – podkreślała.

