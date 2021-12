"Certyfikat COVID to polityka despotów, którzy zarządzają strachem”. Mocny głos z Hiszpanii

Przypomnijmy, że w Hiszpanii nie istnieje kalendarz szczepień obowiązkowych(!), a wszystkie szczepienia są rekomendowane. Tym bardziej więc sprawa przymusowych szczepień na COVID budzi tam kontrowersje, choć przyznać trzeba, że odsetek zaszczepionych dwoma dawkami jest jeden z najwyższych w Europie (ponad 80 proc.). To bardziej jednak wynik pamięci i traumy po uderzeniu pierwszej fali pandemii, gdy trumny ze zwłokami magazynowano nawet na lodowisku i parkingach samochodowych. Nie ma jednak powszechnej zgody na wprowadzanie segregacji. Liderzy VOX zaprawieni w bojach z socjalistyczno-komunistycznym rządem Hiszpanii doskonale rozpoznają totalitarne zapędy władzy w celu kontrolowania społeczeństwa i zarządzania strachem.

Eurodeputowany VOX Jorge Buxade, z wykształcenia prawnik i prokurator stanowy, wygłosił dziś na forum Europarlamentu dobitne przemówienie. Wyciągając i unosząc swój dowód osobisty, zwrócił się do przedstawicieli Europy z następującymi słowami:

„Ten dokument przyznaje mi prawa na podstawie Konstytucji Hiszpanii, to dzięki niemu powinienem mieć zagwarantowaną swobodę przemieszczania się i pracy. W tej unijnej siedzibie zapewniano, że odzyskamy normalność wraz z zakupem dawek i wyszczepieniem Europejczyków. Zaszczepienie miało ułatwiać podróże i ruch turystyczny między państwami członkowskimi. Ale gdzie jesteśmy teraz? Gdy 80 porc. dorosłej populacji Unii Europejskiej jest zaszczepiona, obwinia się teraz niezaszczepione rodziny, dzieci i młodych ludzi. Certyfikat COVID służy do ograniczania wolności i tworzenia obywateli pierwszej i drugiej kategorii: bo nagle tutaj nie możesz wejść, tam nie możesz zjeść, gdzie indziej nie możesz pójść do pracy. Burzycie wspólnotę, mówiąc o obowiązkowych szczepieniach, o grzywnach i innych restrykcjach i ograniczeniach. Za to nadal nie wiemy nic o pochodzeniu wirusa, nie znamy treści umów z koncernami farmaceutycznymi i wciąż niepociągnięci są do odpowiedzialności faktyczni winowajcy, którzy zniszczyli życie milionom Europejczyków. To jest jakiś nowy sposób uprawiania polityki- uciszanie pytających i narzucanie dyrektyw zamiast informowania i przekonywania. Zarządzanie strachem to specjalność despotów! Jedyne, co nam więc pozostało, to fakt, że jeszcze nie możecie nam zabrać Bożego Narodzenia! Więc Wesołych Świąt Bożego Narodzenia Wam wszystkim!!”

Oby więcej było tak odważnych głosów, które domagają się debaty i jawności informacji. Partia VOX była od 2018 objęta tzw. „kordonem sanitarnym” w polityce i środkach masowego przekazu Hiszpanii, co wiązało się z utrudnianiem im dostępu do udziału w debacie publicznej. Przemawia więc za nimi spore doświadczenie i słuszna obawa, że tam, gdzie zaczyna być wymagana pieczątka po szczepieniu równie szybko może pojawić się certyfikat jedynej dopuszczalnej poprawności poglądów.