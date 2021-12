Postępowanie KE przeciw Polsce. Prezes TK: Nieuzasadniona nagonka

Przyłębska we wtorkowym programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info przypomniała, iż Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest "organem, którego zadaniem jest badanie ustaw i innych aktów prawnych z Konstytucją". Jej zdaniem, zachowanie Komisji Europejskiej względem polskich instytucji i rządu jest bezzasadne, a przede wszystkim łamiące unijne traktaty.

Postępowanie KE przeciw Polsce

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu przeciwko Polsce postępowania w związku z obawami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego i jego ostatniego orzecznictwa. Sprawa ma związek z orzeczeniami TK z 14 lipca 2021 i 7 października 2021 roku, w których polscy sędziowie uznali postanowienia traktatów unijnych za niezgodne z Konstytucją RP, kwestionując tym samym prymat prawa unijnego nad krajowym. Komisja oceniła więc, że orzeczenia TK "naruszają ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa unijnego oraz moc wiążącą orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

– Komisja Europejska zwróciła się do polskiego rządu (…) i powiedziała: "Proszę, aby Trybunał Konstytucyjny zmienił zdanie, zrobił inaczej". To wygląda trochę tak, jakby Komisja Europejska oczekiwała, żeby polski premier, być może wzorem kanclerz Niemiec Angeli Merkel, zaprosił na obiad 15 sędziów Sądu Konstytucyjnego, posadził i powiedział: "Mamy życzenie z Unii Europejskiej, abyście orzekali tak, tak i tak" – stwierdziła Julia Przyłębska. Jednocześnie zapewniła, iż polski TK jest niezawisłym organem, składającym się z 15 sędziów. – Nie jest to trybunał Julii Przyłębskiej, tylko Trybunał Rzeczpospolitej Polskiej – mówiła.

"Nieuzasadniona nagonka"

Zdaniem prezes TK, "próbuje się narzucić określone działania, odwołując się do jakichś zasad i praworządności, tylko nie formułując tych zasad uniwersalnie – dla wszystkich państw Unii Europejskiej".

– UE to przecież wspólnota suwerennych, równych państw. Dlatego traktowanie w odmienny sposób Polski, polskiego ustawodawcę czy Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że Unia Europejska, poprzez swoje działania, narusza traktaty – powiedziała Przyłębska. – Nie może być tak, że wybierane jest państwo, przeciwko któremu prowadzi się nieuzasadnioną nagonkę – podkreśliła.

Rumuński sąd potwierdza wyższość konstytucji nad orzecznictwem TSUE

