Rzecznik MZ o obostrzeniach: Jeszcze za wcześnie

We wtorek w Polsce odnotowano 11 670 nowych zakażeń koronawirusem (Sars-CoV-2) oraz 433 przypadki śmiertelne.

O aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju, także w dobie nowego wariantu wirusa Omikron, mówił na konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Dane epidemiczne

Według ministerialnych statystyk, przyrost zakażeń z tygodnia na tydzień w Polsce to blisko 19 proc. Jeżeli chodzi o zgony, to ponad 75 proc. – 327 osób – przypadków ma dotyczyć osób, które nie przyjęły szczepionki przeciwko COVID-19. Ze 106 zmarłych osób zaszczepionych ponad trzy czwarte miało mieć choroby współistniejące, czyli przynajmniej dwa stałe schorzenia w tym samym czasie. Średnia wieku osób zmarłych to 75 lat. Natomiast aż 80 proc. wszystkich zgonów dotyczy ludzi po 65. roku życia.

– To, co obserwujemy w ostatnich dniach, od Sylwestra, to wzrosty. Trwają analizy Ministerstwa Zdrowia i codzienne spotkania z analitykami. Chodzi o to, czy rzeczywiście jest to pewne zachwianie trendu spadkowego czy też być może już odwrócenie tego trendu i przejście w powolne wzrosty. Jeszcze za wcześnie, by udzielić tej odpowiedzi – powiedział na konferencji Wojciech Andrusiewicz.

– Analizowaliśmy podobny okres roku ubiegłego, czyli od świąt, poprzez Sylwestra i Nowy Rok, po Trzech Króli i wówczas mieliśmy podobne odchylenia, czyli notowaliśmy spadki i w okresie świąteczno-noworocznym zaczęliśmy odnotowywać wzrosty, które później wyhamowały i powrócił trend spadkowy – oznajmił rzecznik MZ.

Omikron w Polsce

Z dnia na dzień w naszym kraju przybywa zakażeń w wersji Omikron. W tej chwili to 72 takie przypadki w Polsce. Najwięcej, bo 32 odnotowano na Mazowszu, zaś blisko 20 na Pomorzu. Te dwa województwa to zatem większość wykrywanych obecnie mutacji Omikron. Pozostałe stwierdziły dotąd po góra 10 tego typu infekcji.

Czy nowy wariant wpłynie na zaostrzenie restrykcji sanitarnych, proponowanych przez rząd i ministerstwo? – Jeszcze za wcześnie mówić o decyzjach dot. obostrzeń na najbliższy czas, na najbliższe dwa tygodnie – stwierdził Andrusiewicz.

