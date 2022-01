Prof. Krysiak o Polskim Ładzie: Kilkanaście milionów obywateli otrzyma duże pieniądze

DoRzeczy.pl: Czy dostrzega pan profesor korzyści wynikające z przepisów Polskiego Ładu?

Prof. Zbigniew Krysiak: Kolosalne. Kilkanaście milionów obywateli otrzyma duże pieniądze do swoich portfeli. Budżet państwa przeznaczy na ten cel 17 mln złotych, ale znaczna część tych pieniędzy wróci do gospodarki. Skorzystają na tym głównie małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, bowiem będą miały większe przychody i zyski. To wszystko spowoduje, że będzie większy wzrost gospodarczy i w ten sposób wielość narzędzi i instrumentów doprowadzi do tego, że również za wzrostem gospodarczym będą rosły pensje. Wszyscy w jakimś stopniu na tym zyskają.

W takim razie, co się stało na początku roku, że pojawiło się tak wiele zamieszania m.in. z pensjami nauczycieli?

Mamy tutaj kwestię kwoty wolnej od podatku podniesionej do 30 tys. złotych. W niektórych wypadkach należało złożyć deklarację PIT2. Co to oznacza? Dana osoba już od stycznia będzie mogła, co miesiąc uzyskiwać więcej, średnio o 400 zł. Jeśli ten PIT-2 nie został złożony, to podatnik nie traci tej kwoty. On ją ma do dyspozycji, jeśli złoży deklarację jeszcze w styczniu, to w lutym środki zostaną odzyskane. A jeśli ktoś nie złoży takiej deklaracji, odzyska pieniądze na koniec roku. W przypadku nauczycieli często mamy sytuację, gdzie występują dwa miejsca pracy. Składa się wówczas PIT-2 w miejscu, gdzie występują większe dochody. Natomiast, jeśli komuś należy się 30 tys. złotych kwoty wolnej od podatku i z tego miejsca pracy nie uzyska się całej kwoty wolnej, to wówczas na koniec roku rozliczy się to z drugim miejscem pracy. Deklaracji PIT-2 nie można składać w dwóch miejscach. Ale podkreślam, że pieniądze nie przepadają, one będą rozliczone w rachunku rocznym.

Przedsiębiorcy twierdzą, że obecnie prowadzenie działalności gospodarczej nie obędzie się bez księgowego. Padają również słowa o chaosie i zamieszaniu. Jak pan na to patrzy?

Do prowadzenia każdej działalności gospodarczej potrzebny jest księgowy. Księgi trzeba prowadzić w zależności od rodzaju opodatkowania. Osoby na podatku liniowym płacą mniejszą składkę zdrowotną na poziomie 4,9 proc. Działalności gospodarcze oraz osoby rozliczające się na umowę o pracę zobaczą duże korzyści. W tej chwili drugi próg – jeśli jestem na zasadach ogólnych – od którego odlicza się 32 proc. podatku, jest od 120 tys złotych. Mamy również ulgę dla tzw. klasy średniej, kiedy dochody w przeliczeniu na miesiąc są na poziomie 5,8 – 11 tys., to mamy prostą, matematyczną formułę w oparciu o którą oblicza się, kwotę ulgi na tzw. klasy średniej.

