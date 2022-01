Korekta w Polskim Ładzie. "Te osoby dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty"

Od 1 stycznia weszła w życie reforma podatkowa związana z Polskim Ładem.W zamierzeniach rządu miała ona sprawić, że w kieszeniach Polaków pozostanie więcej pieniędzy m.in. za sprawą zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych.

Tymczasem media donoszą o poważnych błędach zawartych w rozwiązanych wprowadzonych w życie przez Ministerstwo Finansów. Niższe pensje mieli otrzymać przedstawiciele kilku zawodów. Podczas konferencji prasowej rzecznik rządu zapewniał, że błędy zostaną poprawione.

Korekta Polskiego Ładu

Dzisiaj minister finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek. "Osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty pensji" – czytamy na stronie resortu.

Ministerstwo zapewnia, że osoby zarabiające na umowie o pracę do 5 700 brutto zyskają na Polskim Ładzie, a Ci zarabiający od 5 701 do 12 800 zł brutto nie stracą.

Rozporządzenie ministerstwa

"Usprawniamy proces wdrażania podatkowych zmian Polskiego Ładu tak, żeby w kolejnych miesiącach podatnicy nie mieli mniejszej pensji „na rękę”, niż te wynikające z założeń programu. Chcemy, by osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, jak najszybciej dostały wyrównanie wypłaty pensji" – czytamy.

Zwrot nadpłaconych zaliczek mają otrzymać również nauczyciele akademiccy, którzy zarabiają mniej niż 12 800 zł brutto.

Co z emerytami?

Ministerstwo przekonuje również, że na wprowadzanych zmianach skorzystają emeryci. Na stronie resortu czytamy, że Polski Ład ma być korzystny dla 90 proc. emerytów i rencistów. "To ponad 8 mln osób. Większość z nich, bo aż 2/3 przestanie płacić PIT. To w sumie ok. 6 mln osób ze świadczeniem do 2 500 zł brutto. Ich roczny zysk wyniesie ok. 2 250 zł, »na rękę«" – czytamy.

Ponadto mają zostać wprowadzone rozwiązania, dzięki którym dla osób z emeryturą od 4 920 do 12 800 zł brutto, "obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni lub będzie nawet mniejsze".

