"Wstydu nie macie". Kowalski z mównicy: PO jest pełna hipokryzji

13 stycznia to drugi dzień posiedzenia Sejmu RP. Posłowie debatują m.in. nad ustawami tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, która ma złagodzić skutki wysokiej inflacji i być odpowiedzią rządzących względem sytuacji na światowym rynku energii i gazu.

Kowalski: Wstydu nie macie

Na mównicy sejmowej stanowcze wystąpienie wygłosił związany z Solidarną Polską Janusz Kowalski. Deputowany odniósł się do działań polityków PO, które uznał za "hipokryzję", a w szczególności decyzji przewodniczącego formacji Donalda Tuska, kiedy ten był jeszcze szefem Rady Europejskiej.

– Platforma Obywatelska jest pełna hipokryzji. Atakuje rząd za to, że walczy z kryzysem, który wywołali m.in. politycy PO. Gdzie byliście, jak Donald Tusk wstrzymywał budowę Baltic Pipe? Gdzie byliście, kiedy Donald Tusk opóźniał budowę gazoportu? Gdzie byliście, kiedy w 2010 roku zwiększał uzależnienie od drogiego rosyjskiego gazu? Gdzie byliście, kiedy Donald Tusk umorzył Gazpromowi 1 mld złotych? Gdzie byliście, kiedy reformował unijny system handlu emisjami? (…) Dzisiaj nas krytykujecie, a jak się zachowaliście 10 grudnia 2021 roku? Nie wsparliście rządu Rzeczpospolitej Polskiej, który walczy z unijnymi eurokratami o niższe ceny energii i ciepła – powiedział poseł klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

– Wstydu nie macie. Co zrobił Tusk, kiedy był szefem Rady Europejskiej? Nic nie zrobił – dodał.

Sytuacja ekonomiczna w Polsce

W grudniu 2021 roku w Polsce inflacja wyniosła 8,6 proc. według tzw. szybkich szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. W listopadzie wskaźnik ten wynosił 7,8 proc. Natomiast średnia inflacja roczna w kraju to 5,1 proc. Grudniowy wynik to najwyższy odczyt od 21 lat, kiedy to inflacja wynosiła 9,3 proc.

Odpowiedź rządu to tarcza antyinflacyjna 2.0, czyli obniżony VAT na: paliwo, gaz, żywność i nawozy.

