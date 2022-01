"Muszę wszystkich zawieść". Matecki o prześladowaniu chrześcijan

Polityk jest prezesem fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu. Inicjatywa powstała w styczniu 2019 roku. Ma na celu opisywanie i zgłaszanie do prokuratury zajść związanych z lewicowym ekstremizmem oraz obrażaniem narodowych i religijnych symboli. Ostatnio o Ośrodku było głośno, gdy zapowiedział złożenie zawiadomienia przeciwko aktorce i celebrytce Barbarze Kurdej-Szatan w związku z jej haniebnym wpisem w mediach społecznościowych, w którym nazwała polskich funkcjonariuszy i żołnierzy strzegących granicy państwowej z Białorusią "mordercami" oraz "maszynami bez serca".

Ataki na chrześcijan

– Najbardziej prześladowaną religią na świecie jest chrześcijaństwo – stwierdził Dariusz Matecki w niedzielnej rozmowie z Radiem Maryja. Działacz podkreślił jednak, że nie chodzi mu tylko o prześladowania w odległych nam krajach, takich jak Korea Północna czy Indie, bowiem do ataków dochodzi coraz częściej w krajach europejskich, np. w Niemczech czy we Francji.

Prześladowanie chrześcijan dotyka również w tym czasach Polski. – Jeśli jeszcze 10 lat temu myśleliśmy, że w Polsce coś takiego nie będzie miało miejsca i u nas wystąpi wielki opór organów ścigania oraz zwykłych ludzi, to niestety muszę wszystkich zawieść. W Polsce w skali masowej obserwujemy dzisiaj dokładnie to samo, co ma miejsce na Zachodzie. Właściwie co drugi dzień dochodzi do dewastacji. Ktoś albo zniszczy przydrożną kapliczkę, albo przydrożny krzyż. Inna osoba zakłóci Eucharystię, a ktoś sławny opublikuje obrazoburcze zdjęcie jak wtedy, gdy "Nergal" pokazał, jak depcze wizerunek Matki Boskiej. Nawet politycy, m.in. Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, wypowiadają się w sposób, który uderza w chrześcijan. W pewnym stopniu ci sami politycy robią sobie kampanię właśnie z podsycania nienawiści do Kościoła – mówił prezes OMA.

Zdaniem Mateckiego, ataki i prześladowania powinniśmy zgłaszać organom ścigania, a także namawiać do takich zachowań np. księży, w których parafiach doszło do aktów wandalizmu i dewastacji.

