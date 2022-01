Prezes PSL: Fatalny jest stan organizacji ochrony zdrowia w Polsce

Lider ludowców z zawodu jest doktorem nauk medycznych. W środę rano w programie "Graffiti" w Polsat News przyznał, że w związku z tym faktem do jego biura poselskiego przychodzą osoby, które nie wiedzą, jakie kroki mają podejmować w przypadku choroby COVID-19, ale nie tylko.

– Fatalny jest stan organizacji ochrony zdrowia w Polsce. Nie tylko w sprawach COVID-19, ale także w kwestiach innych chorób. Pacjenci są po prostu bezradni. Chodzi o brak informacji, brak skierowania, brak wskazania miejsca, gdzie można się leczyć – stwierdził polityk.

Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka poinformował, że w środę, 26 stycznia Polska zanotowała kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Szef GIS nie chciał jednak podać dokładnej liczby stwierdzonych w ciągu ostatniej doby przypadków. Jak zaznaczył, zajmuje się tym Ministerstwo Zdrowia. Dzień wcześniej odnotowano prawie 37 tys. infekcji, natomiast z COVID-19 zmarły 252 osoby, w tym 189 z chorobami współistniejącymi.

– Zakażeń będzie bardzo dużo – to pewne. Szczyt zakażeń – według rządu – jest spodziewany w połowie lutego tego roku. Mówił o tym pan minister Niedzielski w trakcie spotkania z opozycją. Nie ma przygotowania do tej fali. Wszystkie decyzje, które zapadną podczas najbliższego posiedzenia Sejmu nie będą oddziaływać na tę falę, na falę Omikronu, tylko jest to być może przygotowanie do kolejnej mutacji i do kolejnej fali – jesienno-zimowej, a nie na wiosnę i lato – oznajmił Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wtorek w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie rządzących z opozycją. Głównym tematem była tzw. ustawa Hoca o "weryfikacji covidowej".

– Poszliśmy na naradę z rządem jako opozycja współpracująca. Wszyscy mieli jedno stanowisko – pokażcie ustawy, pokażcie rozporządzenia. Myślę, że ta presja już wywołała efekt. Przede wszystkim prezes Kaczyński sam chce zgłosić projekt ustawy. Natomiast jedyne warte uwagi jest masowe testowanie – w miejscach pracy, w szkołach. To ma sens, ponieważ wtedy jesteśmy w stanie wychwycić wiele osób zakażonych – powiedział szef PSL.

