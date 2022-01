Kosiniak-Kamysz: Ustawa posła Hoca jest po prostu bardzo słaba

Na wtorek zaplanowano spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami opozycji w sprawie dalszej walki z pandemią koronawirusa (Sars-CoV-2) w Polsce. Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów szef rządu zaprosił przewodniczących klubów i kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych.

Prezes PSL: Bardzo słaba ustawa

Jednym z głównych punktów podczas narady rządzący – politycy opozycji w KPRM ma być tzw. ustawa Hoca o "weryfikacji covidowej", czyli dokumencie potwierdzającym szczepienie, negatywny wynik testu albo status ozdrowieńca w miejscach pracy. W rozmowie z "Rzeczpospolitą" prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznał, że nie jest zwolennikiem projektu w takiej formie.

– Uważam, że ustawa posła Hoca jest po prostu bardzo słabą ustawą. Ona nie rozwiązuje żadnych problemów, przerzuca ciężar odpowiedzialności na polskich przedsiębiorców. To nie jest rozwiązanie i lek na całe zło, które nas dzisiaj otacza. Rząd powinien przedstawiać poważne rozwiązania, a nie takie "listki figowe" – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

– W PiS-ie nie ma większości za tą ustawą. Premier chce zbadać, czy opozycja będzie w stanie za tą ustawą zagłosować. Natomiast pozostaje pytanie, czy nasze poprawki zostaną przyjęte, jeśli oczekuje się naszego poparcia – mówił przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej.

Zaproszenie na szczepienie?

Ludowcy chcieliby systemu wysyłania zaproszeń z datą, godziną i miejscem wszystkim osobom niezaszczepionym przeciwko COVID-19.

– Rząd musi to zrobić jak najszybciej. Każdy dostałby eleganckie zaproszenie. Jeżeli skorzysta, to bardzo dobrze. Jeśli nie, to musi napisać, że dziękuje bardzo, ale nie będzie brał udziału w darmowej akcji szczepień, zwiększającej ochronę – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

– To proste rozwiązanie, które sprawdziło się w Wielkiej Brytanii i sprawdza się w innych państwach. Dlaczego nie zrobić tego w Polsce? Jeszcze nie jest za późno – dodał polityk.

