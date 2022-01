"Zapytaj, zdecyduj". Prezydent organizuje spotkanie ws. szczepień

W opublikowanym we wtorek nagraniu, prezydent zachęca do zadawania pytań.

Prezydent organizuje panel nt. szczepień

– Pandemia dotyka każdego z nas. Chorujemy my, chorują nasi bliscy. Codziennie musimy poddawać się licznym ograniczeniom – mówi w nagraniu prezydent, dodając, że również ma doświadczenia z koronawirusem.

Na początku stycznia u prezydenta stwierdzono zakażenie koronawirusem. Wcześniej przyjął trzy dawki szczepionki.

– Jestem przekonany, że przyjęcie trzech dawek szczepionki przeciwko COVID-19 miało wpływ na łagodny przebieg zakażenia. Do przyjęcia szczepionki przekonał mnie głos ekspertów. Chciałbym, aby każdy z państwa także mógł podjąć taką świadomą decyzję, to skłoniło mnie do zorganizowania w Pałacu Prezydenckim spotkania 27 stycznia, podczas które zaproszeni eksperci udzielą odpowiedzi na państwa pytania. Zapraszam do aktywnego udziału. Zapytaj, zdecyduj – powiedział prezydent.

Prezydent za dobrowolnością szczepień na COVID

Prezydent Andrzej Duda kilkukrotnie zapewniał, że opowiada się za dobrowolnością szczepień przeciwko COVID.

Podczas posiedzenia Rady Gabinetowej 30 sierpnia prezydent jasno wyraził swój sprzeciw wobec zmuszania do szczepień na COVID-19.

– Cały czas pojawiają się informacje, że mogłoby dojść do obowiązkowych szczepień. Przede wszystkim rodzice boją się, że dzieci będą musiały być wszystkie obowiązkowo szczepione. Chcę premierowi i państwu powiedzieć jedno – zaczął Andrzej Duda i oświadczył: "Otóż jestem absolutnie przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia".

– Uważam, że spowoduje to niepokoje społeczne, że jest to kwestia odpowiedzialności ludzi i każdy tę odpowiedzialność powinien ponosić sam. Czy rodzic zdecyduje się wyrazić zgodę na zaszczepienie dziecka czy rodzic sam zdecyduje się poddać szczepieniu, każdy powinien taką decyzję podjąć osobiście, natomiast jest obowiązkiem ze strony polskiego państwa każdemu zapewnić możliwość zaszczepienia się – wyjaśnił.

– Państwo powinno zapewnić szczepionki i powinno zachęcać do szczepień, ale bez stosowania rozwiązań przymusowych – powiedział prezydent Duda.

Dworczyk: Nie będzie przymusu szczepień na COVID

Podobne zapewnienie złożył we wrześniu szef KPRM Michał Dworczyk. Zapewnił, że rząd nie wprowadzi obowiązku przyjmowania preparatów przeciwko COVID-19.

– Nie mamy co się oszukiwać, że nagle wymyślimy kolejną akcję promocyjną, bo akcji promocyjno-informacyjnych było już bardzo dużo i wszelkie możliwe sposoby, wykorzystywane też w innych krajach, były wykorzystane, że tu coś się zmieni – mówił szef KPRM.

– Są tylko dwie możliwości - jedna, to jest długofalowa akcja edukacyjna, ale tu nie będzie szybkich efektów. Jeśli ktoś chciałby szybki efekt, to są przymusowe szczepienia. My nie chcemy wprowadzać przymusowych szczepień – zapewnił Dworczyk.

