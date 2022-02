Smoliński: Dymisja Kościńskiego zamyka sprawę politycznej odpowiedzialności

Wiadomość o przyjęciu dymisji Tadeusza Kościńskiego przekazała w poniedziałek po spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości rzecznik prasowy partii Anita Czerwińska.

– Kierownictwo PiS zaakceptowało decyzję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji. Do czasu wyłonieniu nowego kandydata funkcję tę będzie pełnił premier Mateusz Morawiecki – powiedziała polityk, cytowana przez PAP.

Pracami resortu finansów tymczasowo pokieruje premier Mateusz Morawiecki. Docelowy następca Kościńskiego ma być zaprezentowany najpóźniej za kilkanaście dni.

Temat zamknięty?

Dymisja Tadeusza Kościńskiego wzbudziła wiele emocji po stronie opozycji. Wielu polityków wskazywało, że dotychczasowy szef resortu finansów stał się "kozłem ofiarnym" Polskiego Ładu, a prawdziwym odpowiedzialnym za blamaż PiS jest premier Mateusz Morawiecki.

Jak wykazało opublikowane we wtorek badanie, podobnego zdania jest również większość wyborców opozycji, a sympatycy PiS oczekiwali dymisji wiceministrów i innych wyższych urzędników.

Z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości padają jednak jednoznaczne deklaracje, że dalszych dymisji związanych z Polskim Ładem nie będzie.

– To zamyka sprawę, jeśli chodzi o konsekwencje polityczne – odparł pytany o tę kwestię na antenie Radia Gdańsk poseł Kazimierz Smoliński.

– Prezes Jarosław Kaczyński to zapowiadał. Decyzja ministra Kościńskiego, który podał się do dymisji, była bardzo honorowa i dobra. To, że są nieprawidłowości wokół Polskiego Ładu, odczuwa wielu Polaków. W tej chwili rząd to poprawia, mam nadzieję, że szybko uporamy się z wynikającymi z tego problemami. Ale są konsekwencje polityczne, dymisja ministra jest tego najlepszym przykładem – dodał polityk.

