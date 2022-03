Prof. Górski o Niemczech: Poza werbalną sferą nic się nie zmieniło

Gość Rada Gdańsk wyraził "poważną wątpliwość" co do tego, czy uda się pociągnąć Władimira Putina do odpowiedzialności za zbornie dokonane na Ukrainie.

– Można prowadzić działania, dokumentować zbrodnie i tworzyć materiał, który w zależności od rozwoju sytuacji może zostać użyty. Ja jednak myślę, że co do Putina nie ma sił, które spowodowałyby, żeby rzeczywiście realnie postawić go przed trybunałami. Bardziej mówimy tu o budowaniu elementów, które będą tworzyły poziom odpowiedzialności moralnej. Co do osobistych elementów odpowiedzialności, mam poważne wątpliwości – powiedział prawnik.

"Sankcje to coraz bardziej widoczna fikcja"

Profesor Górski skrytykował brak konsekwencji w nakładaniu sankcji na Rosję przez Zachód. Przyznał, że nie wyobraża sobie, "jak można mówić o sankcjach i jednocześnie pełną parą handlować z Rosjanami".

– Dzisiaj to wygląda tak, że niby są sankcje, a tak naprawdę Rosja cały czas jest zasilana olbrzymimi sumami. To niestety coraz bardziej widoczna fikcja. Bez uderzenia w rosyjski sektor paliwowy i odcięcia Rosji od strumienia gotówki, jakiekolwiek sankcje nie mają sensu – dodał rektor Kolegium Jagiellońskiego.

Pozorny zwrot w polityce Niemiec?

Komentując rzekomy zwrot, jaki dokonał się w ostatnich dniach w polityce niemieckiej, profesor Górski stwierdził, że nie poza werbalnymi deklaracjami niewiele się w Berlinie zmieniło.

– Czytając wypowiedzi minister spraw zagranicznych Niemiec można mieć poważne wątpliwości, czy cokolwiek się naprawdę zmieniło. Słyszeliśmy werbalne zapowiedzi zmiany stanowiska Niemiec… w przyszłości. Wszystko, co Scholz mówił, jest zwrócone w przyszłość. Dzisiaj jest tylko epatowanie panicznym strachem, czy ta wojna się rozprzestrzeni. Jak ktoś nie chce się konfrontować i trzęsie rękami i nogami na myśl o tym, że coś się może stać, sukcesu nie osiągnie – skwitował prof. Grzegorz Górski.

