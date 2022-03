Europoseł PiS: Z USA łączy nas wspólne postrzeganie zagrożeń międzynarodowych

25-26 marca przywódca Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Joe Biden przebywał z wizytą w naszym kraju. Polityk spotkał się z amerykańskimi żołnierzami w Rzeszowie, odwiedził punkt wydawania ukraińskim uchodźcom numerów PESEL na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie oraz rozmawiał z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Zwieńczeniem wizyty było zaś przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Wystąpienie Bidena dotyczyło rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy.

Wcześniej w Polsce gościli wiceprezydent USA Kamala Harris oraz szefowie Pentagonu, CIA i Departamentu Stanu.

Relacje Polska-USA

We wtorkowym programie telewizji wPolsce.pl Witold Waszczykowski odniósł się do relacji polski-amerykańskich po wizycie prezydenta Joe Bidena w naszym kraju.

– Mieliśmy, mamy i zapewne długo jeszcze będziemy mieć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ łączy nas wspólne postrzeganie zagrożeń międzynarodowych i myślenie, jak tym zagrożeniom się przeciwstawiać. Łączą nas też więzi wojskowe, bardzo rozbudowana współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego – powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Przepowiednie Amerykanów

Podczas wizyty w Polsce Joe Biden stwierdził między innymi, że prezydent Rosji Władimir Putin "nie może pozostać u władzy". W odpowiedzi rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, iż słowa "budzą niepokój" wśród Rosjan.

– Amerykanie od dawna przepowiadali to, co zrobił Putin, informowali nas i kilka innych krajów wschodniej flanki NATO, przestrzegali przed tym. (…) Ich wizyty świadczą o tym, że są naprawdę zaniepokojeni tym, co robi Putin, a także są przeświadczeni – tu podzielam ich opinie – o możliwości rozszerzenia inwazji Putina na kraje inne niż Ukraina. Sami Rosjanie wspominali o Mołdawii, ale nie jest wykluczone, że będą chcieli przetestować zobowiązania amerykańskie i sojusznicze wobec państw bałtyckich, a nawet wobec Polski – mówił na antenie wPolsce.pl Witold Waszczykowski.

