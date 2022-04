Terlecki: To jest bardzo zły moment na to, żeby przeprowadzać wybory

Wicemarszałek Sejmu był pytany w Polsat News o "ostry konflikt" ze Zbigniewem Ziobrą ws. projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i to, czy PiS obawia się, że Solidarna Polska zagłosuje przeciwko ostatecznemu projektowi. – Trudno sobie wyobrazić taką sytuację. Jednak Solidarna Polska powinna bezwzględnie wpierać większość, która jest zbudowana wokół rządu – wskazał Ryszard Terlecki.

Na pytanie, czy "może jest ten czas, aby odciąć tę grupę, która się wam niepodobna, która bruździ i która powoduje, że de facto nie mamy w Polsce miliardów z Unii Europejskiej", wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS odparł: – Nie chcemy tego robić.

– Chcemy utrzymać jedność Zjednoczonej Prawicy, chcemy przekonać naszych koalicjantów, żeby współpracowali z rządem i większością naszą klubową – zadeklarował polityk. – Jak się to nie uda, to oczywiście będziemy się rozchodzić, ale wciąż mam nadzieję, że to się uda – zastrzegł.

Będą wcześniejsze wybory?

Czy to może oznaczać wcześniejsze wybory? Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że "wtedy może to oznaczać wcześniejsze wybory". Pytany z kolei o to, kiedy mogłyby się one odbyć, Terlecki podkreślił, że "to jest bardzo zły moment na to, aby przeprowadzać wybory": – Toczy się wojna, trzeba by starać się ten termin odwlec jak najdalej.

Zwrócił uwagę, że "dużo zależy od stanowiska opozycji". – Ponieważ, jak widomo, jedyną możliwością teraz przeprowadzenia przyspieszonych wyborów to jest samorozwiązanie Sejmu. Do tego trzeba mieć dwie trzecie większości. Chcemy mieć twarde prawe skrzydło, tylko ono musi z nami współpracować. Jeżeli tę współpracę zerwie, to nie będziemy mieć twardego prawego skrzydła – wyjaśniał Ryszard Terlecki w Polsat News.

