Rada Krajowa PO. Tusk przestrzega przed "polityczną" wojną domową

W środę odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Posiedzenie rozpoczęto minutą ciszy, upamiętniając w ten sposób ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz wojny na Ukrainie.

Tusk: Można się spierać, mieć różne poglądy...

Podczas spotkania głos zabrał przewodniczący partii Donald Tusk. Przestrzegał przed polityczną wojną domową. – Nie ma nic gorszego w obecnej sytuacji, niż odpowiedzieć na wojnę i wojenne zagrożenie u naszych granic hasłem wojny domowej w naszych granicach. Najważniejszą, niezbędną, o znaczeniu egzystencjalnym, odpowiedzią wszystkich Polaków, łącznie z władzą, na to śmiertelne niebezpieczeństwo (...) musi być fundamentalna jedność i pokój wewnątrz naszych granic – apelował polityk.

– Można się spierać, mieć różne poglądy, ale nie można w żaden sposób narażać Polski na ostry konflikt polityczny, który przypomina coraz bardziej polityczną wojnę domową – przekonywał.

"To jest coś niewybaczalnego"

Zdaniem Tuska spór w Polsce został zaostrzony przez powrót do katastrofy smoleńskiej. – W ostatnich dniach jesteśmy świadkami czegoś wyjątkowo nie do zaakceptowania. Czegoś dramatycznie złego. To jest powrót do Smoleńska i do retoryki o zamachu – ocenił szef PO. Dodał, że ostatnie dni "to jest coś niewybaczalnego".

– To, co zrobili w ostatnich dniach, a szczególnie w ostatnich godzinach wykorzystując pamięć Polek i Polaków (...), właściwie obrażając pamięć o ofiarach, po to tylko, żeby zaognić, żeby jątrzyć, żeby rozpocząć kolejny rozdział tej politycznej wojny domowej, to jest coś niewybaczalnego – przekonywał Tusk w swoim wystąpieniu. Zwrócił się także do polityków partii rządzącej. – Panowie Kaczyński, Morawiecki, Macierewicz - dzisiaj Polki i Polacy wstydzą się za to, co zrobiliście w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Ten wstyd pozostanie z wami na zawsze – mówił.

Tusk: Glapiński nie ma pojęcia, co znaczy żyć w rodzinie

Przewodniczący PO odniósł się także do sytuacji gospodarczej kraju. Skomentował m.in. "drożyznę". Takim określeniem nazwał też prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. – Pan Glapiński zarobił milion złotych i wypłacił sobie 600 tys. zł premii za to, co zafundował Polakom – zaznaczył polityk.

Ocenił, że prezes NBP "nie ma pojęcia, co znaczy żyć w rodzinie, gdzie ona jest pielęgniarką, on nauczycielem, mają dwójkę dzieci i naprawdę nie czekając na pomoc tego rządu, jeszcze zajęli się jedną czy dwiema ukraińskimi rodzinami".

Tusk przekonywał podczas posiedzenia, że zadaniem opozycji jest "wyprowadzenie Polski z tego trudnego, groźnego, często przygnębiającego okresu w naszej historii". Przypomniał okres pandemii i obecną sytuację gospodarczą. – Drożyzna w skali nieznanej polskim rodzinom od ćwierćwiecza, fala uchodźców, wojna i jej konsekwencje dla Polski. My z tego wszystkiego musimy wyjść, z tego mroku musimy wyjść zjednoczeni, silniejsi niż kiedykolwiek – apelował.

