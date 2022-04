Leszczyna: To kolejny "sukces" Morawieckiego

Od dłuższego czasu trwa spór między kontrolerami lotów a kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jeśli nie uda się wypracować porozumienia, rząd rozważa zmuszenie kontrolerów lotów do pracy w ramach ćwiczeń wojskowych. Na stole jeszcze leży jedna opcja – paraliż przestrzeni powietrznej. Na to rozwiązanie przygotowany jest już Eurocontrol.

– Można by powiedzieć, że to jest kolejny „sukces” premiera Morawieckiego, bo prezes PAŻPu, ten który odszedł, no ale przecież przez dwa lata zarządzał, także kontrolerami ruchu doprowadził właśnie do tego, że eskalacja konfliktu społecznego wewnątrz firmy była tak, duża, że doprowadziła do sytuacji w której Polska może znowu być na ustach całego świata jako kraj, który nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa lotom– powiedziała Izabela Leszczyna w rozmowie z TVN24.

– Naprawdę jest coś niesamowitego w tym, że ten rząd potrafi zniszczyć każdy obszar funkcjonowania państwa, nawet tak wrażliwy jak loty – dodała.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poinformował, że na koniec kwietnia z pracy w PAŻP ma odejść łącznie 180 z 208 warszawskich kontrolerów ruchu lotniczego.

Leszczyna: Glapiński wyhodował inflację

W zeszłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny podał, że w marcu inflacja w Polsce wyniosła 11 proc. To najwyższy wynik od ponad 21 lat. Zdaniem poseł PO jest to po części świadoma decyzja prezesa NBP.

– Ale oczywiście, że Glapiński inflację wyhodował i w jakimś stopniu celowo. Dlaczego? Prezes banku centralnego ma jakby 2 zadania. Ma dwie waluty, które powinien chronić. Jedna waluta to jest oczywiście polski złoty i powinien dbać o stabilność cen i wartość pieniądza, natomiast druga waluta jaką ma, to jest wiarygodność i obie te waluty właściwie zostały zdeprecjonowane, to znaczy wartość ich spadła dramatycznie w momencie kiedy Glapiński został prezesem banku centralnego i ma pani rację, że prezes Glapiński, zamiast dbać o wartość polskiej złotówki, wspierał rząd w podtrzymywaniu rozwoju gospodarczego i to jest wbrew konstytucji i ustawie o banku centralnym. Teraz uwaga, bank centralny może wspierać rząd w takim właśnie działaniu wspierającym rozwój gospodarczy, ale tylko wtedy kiedy to jest spójne z podstawową misją, czyli utrzymanie tego celu inflacyjnego – powiedziała Izabela Leszczyna.

Czytaj też:

Ceny producentów wzrosły o 20 proc. w ciągu rokuCzytaj też:

Winnicki: Premier kłamie. Głównym powodem inflacji jest polityka lockdownów i dodruku pieniądza