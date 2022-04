Tusk: To jest bardzo dobry moment, żeby wyeliminować z rządu tych polityków

W piątek Donald Tusk wziął udział w panelu eksperckim "Wojna w Ukrainie – wnioski dla Polski”. Zdaniem byłego premiera, przykład bohaterskiej obrony ukraińskiej armii pokazuje, jak ważna jest polityczna zgoda w kraju. Polityk podkreślił również, że "niezależnie od przebiegu działań wojennych w najbliższych tygodniach, miesiącach będziemy żyli w stanie ewidentnego zagrożenia ze względu na agresywną politykę Rosji". Ta sytuacja wymaga podjęcia określonych działań.

Potrzebna zgoda w kraju

Zdaniem Tuska, kwestia bezpieczeństwa Polski w związku z agresywną polityką Rosji i wojną rosyjsko-ukraińską jest absolutnie kwestią priorytetową dla wszystkich działań. Aby były one skuteczne, potrzebne jest solidarne stanowisko wszystkich sił politycznych w kraju.

– Powinniśmy tutaj w Polsce i o tym jestem głęboko przekonany, wyciągnąć właściwe wnioski z tej lekcji ukraińskiej. Po pierwsze Ukraina uczy nas w jakiś sposób, jak istotne, jak ważne jest utrzymanie politycznej jedności w takiej politycznej prozachodniej strategii i tutaj właściwie nie ma różnicy między Ukrainą a Polską jeśli chodzi o nasze główne interesy – powiedział Tusk i wskazał, że rząd Zjednoczonej Prawicy powinien w tej kwestii podjąć dwie ważne decyzje.

Apel do rządu

– Dzisiaj chyba jest dobry moment, żeby jednoznacznie i bardzo gorąco zaapelować do wszystkich w Polsce, szczególnie do władz polskich, żeby zdecydowanie odciąć się od pani Le Pen, jednoznacznie proputinowskiej polityczki i nie muszę wszystkim tłumaczyć co by się stało z naszym bezpieczeństwem gdyby politycy tacy jak Marine Le Pen odgrywali kluczową rolę w Europie – wezwał Tusk.

Drugim zadaniem rządu jest, jak ujął to lider PO, wyeliminowanie z rządu "tych polityków, którzy kwestionują obecność Polski w Unii Europejskiej".

– Dzisiaj kiedy Ukraina prosi nas o pełne wsparcie na rzecz wejścia do Unii Europejskiej, ministrowie tego rządu mówią de facto w bardzo otwarty sposób, że Polska powinna przestać płacić składki w Unii, czyli tak naprawdę znowu proponują osłabienie, a w konsekwencji wyjście Polski z Unii Europejskiej. No bardziej proputinowskiej agendy nie można sobie wyobrazić – stwierdził były premier.

