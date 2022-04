Apel IPN do samorządowców. "Rozpoczęła się akcja demontażu pomników"

W niedzielę na antenie Polskiego Radia 24 przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej stwierdził, iż można już mówić o rozpoczęciu akcji dekomunizacji przestrzeni publicznej w wymiarze dotyczącym pomników i monumentów upamiętniających armię sowiecką wkraczającą do Polski.

Jak przypomniał, w naszym kraju obowiązuje ustawa z 2016 roku o usuwaniu symboli totalitarnych z przestrzeni publicznej. – Była ona różnie interpretowana i wykonywana przez samorządy, zmieniono wiele nazw ulic czy placów, ale pozostały w przestrzeni publicznej symbole zależności od Sowietów w postaci pomników – mówił.

Akcja demontażu pomników

Instytut skierował ponad 60 pism do różnych władz samorządowych w całej Polsce, do miejsc, gdzie znajdują się upamiętnienia Związku Sowieckiego i komunizmu. – Rozpoczęła się akcja demontażu pomników, ale to władze samorządowe muszą wydać decyzję o likwidacji (…). To obowiązek, który ciąży na władzach samorządowych, wynikający z przepisów ustawy, jednak nie jest on obarczony żadną sankcją karną. W sytuacji, gdy samorząd nie chce wykonać przepisów ustawy, nie grozi za to żadna odpowiedzialność karna, więc być może konieczna będzie zmiana ustawy o usuwaniu symboli totalitarnych z przestrzeni publicznej – oznajmił dr Rafał Leśkiewicz.

– Instytut Pamięci Narodowej jest zdeterminowany, by w najbliższym czasie usunąć wszystkie symbole sowieckiej zależności z przestrzeni publicznej. Nie ma miejsca na pomniki upamiętniające gwałcicieli i zbrodniarzy wkraczających do Polski w 1944 i w 1945 roku – powiedział rzecznik prasowy IPN.

Usunięcie symbolu niewoli

20 kwietnia 2022 roku sowieckie pomniki zdemontowane zostały w Międzybłociu w woj. wielkopolskim, w miejscowości Garncarsko w woj. dolnośląskim oraz w miejscowości Siedlec (woj. wielkopolskie).

W trakcie demontażu pomnika w Siedlcu poświęconego żołnierzom Armii Czerwonej obecny był prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Szef IPN w swoim wystąpieniu podkreślił, iż proces dekomunizacji polskiej przestrzeni jest szczególnie ważny, także w kontekście obecnych wydarzeń na Ukrainie.

