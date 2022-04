Szef brytyjskiego MON: Putin może stać się rakiem toczącym Ukrainę

Prezydent Rosji Władimir Putin może starać się skonsolidować to, co udało mu się zdobyć na Ukrainie i stać się "nowotworem" na politycznym organizmie Ukrainy, powiedział w czwartek brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace.

– Myślę, że z pewnością jest tak, że Putin, który nie osiągnął prawie żadnych swoich celów [podczas wojny na Ukrainie - przyp. red.], może starać się skonsolidować to, co ma, w pewnym sensie wzmocnić i okopać, tak jak to zrobił w 2014 roku. I po prostu być rodzajem nowotworu na Ukrainie, co bardzo utrudni ludziom wydostanie się z oblężonych miast i dalsze funkcjonowanie – powiedział Sky News sekretarz obrony Wielkiej Brytanii.

– W jego obecnych wypowiedziach widać, że niemal w desperacji próbuje rozszerzyć swoje działania o groźby, a nawet o potencjalne prowokacje – dodał.

Wojna na Ukrainie

Pierwsza faza wojny rozpoczętej 24 lutego, okazała się ogromnym rozczarowaniem dla Putina, ponieważ ukraińskie wojsko powstrzymało nacierające siły w kierunku Kijowa i udaremniło zamiary Rosjan obalenia rządu i ustanowienia na jego miejsce marionetkowego gabinetu.

Wydaje się, że druga faza konfliktu koncentruje się na wzmocnieniu rosyjskiej obecności we wschodnich regionach Doniecka i Ługańska, których część od 2014 roku kontrolują wspierani przez Rosję separatyści oraz na budowie mostu lądowego łączącego rosyjski region Rostów z Krymem, który Rosja odebrała Ukrainie 8 lat temu.

Rosjanie próbują wykorzystać obawy Zachodu przed wojną nuklearną i intensyfikują groźby użycia tej broni. Niedawno Władimir Putin wystosował nowe ostrzeżenie dla państw NATO, mówiąc, że każdy kraj, który podejmie interwencję na Ukrainie, stanie w obliczu "błyskawicznej” odpowiedzi wojskowej. Słowa Putina ro reakcja na działanie krajów zachodnich, które zwiększyły pomoc dla Ukrainy w ostatnich dniach.

Czytaj też:

Eksperci: Rosyjskie straty tak duże, że odbudowa armii zajmie lataCzytaj też:

"Postawmy sprawę jasno". Brytyjska minister o wsparciu dla UkrainyCzytaj też:

Ogromne straty Rosjan na Ukrainie. Szef brytyjskiego MON ujawnia dane