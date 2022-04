Ostre słowa Wójcika: Senat wymierzył cios w polskie dzieci

W czwartek zakończyło się dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba zagłosowała m.in. nad nowelą Kodeksu postępowania cywilnego i wprowadziła do niego poprawki. Nowela zakłada przede wszystkim wstrzymanie z urzędu prawomocnego sądowego postanowienia o wydaniu dziecka do państwa stałego pobytu przy wniesieniu do SN skargi kasacyjnej.

Tymczasem Senat w przyjętych poprawkach wykreślił przepisy umożliwiające zawieszenie wykonania postanowienia o odebraniu dziecka rodzicowi, kiedy do Sądu Najwyższego wniesiona została skarga nadzwyczajna w sprawie tego dziecka.

Poprawki Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

Wójcik krytykuje decyzję senatorów

– Chronimy dobro dziecka, a opozycja nim gra. Senat wymierzył cios w polskie dzieci. Nie dość, że nie pomogli, to jeszcze zaczęli rzucać kłody pod nogi. Ku mojemu zdziwieniu, a 7 lat zajmuję się sprawami dzieci, Senat stwierdził, że nie jest potrzebne składanie skargi nadzwyczajnej, żeby dziecko pozostało na terytorium Polski – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej Michał Wójcik, autor noweli. Sekretarz stanu w KPRM zaapelował do opozycji, aby zamiast rozgrywać sprawę politycznie, chroniła dobro polskich dzieci.

Pełnomocnik Rządu ds. Praw Człowieka i wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł wymienił liczne akty prawne przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości na rzecz ochrony dzieci.

– Ta wielka praca Ministerstwa Sprawiedliwości jest ważna dla dzieci i rodzin. Tymczasem brutalna polityka w najgorszym wydaniu, wzięła górę nad dobrem dzieci. Dzieci stały się zakładnikami interesów politycznych marszałka Grodzkiego i jego kolegów. I to jest haniebne. Mówimy "nie" interesom partyjnym, politycznym. Ustawa wraca do Sejmu i będziemy walczyć o dobro dzieci – podkreślił wiceminister Marcin Warchoł.

