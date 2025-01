"Trafił w dziesiątkę". Radość w sztabie Trzaskowskiego

– Większość Ukraińców w Polsce ciężko pracuje. Tu mieszkają, tu płacą podatki, a ich dzieci uczą się w polskich szkołach. To absolutnie jasne, że powinni otrzymywać 800 plus. Natomiast tym, którzy w Polsce nie pracują, 800+ się nie należy – mówi Rafał Trzaskowski w spocie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Radość w sztabie

Propozycja Kandydata Kolacji Obywatelskiej jest popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, ale budzi kontrowersje w koalicji rządzącej, zwłaszcza na lewicy. Tymczasem opublikowany we wtorek sondaż pokazuje, że 88 proc. respondentów popiera takie rozwiązanie. Pomysł popiera 88 proc. wyborców obozu rządzącego oraz 92 proc. wyborców opozycji. Sztabowcy Trzaskowskiego nie kryją zadowolenia.

– Działania Trzaskowskiego muszą być szerokie, od lewicy aż do głębokiego środka. Trzaskowski mówił w Szczecinie, że będzie walczył o prawa obywatelskie, prawa kobiet, legalną aborcję i wszystkie rzeczy podejmowane przez niego do tej pory. On tu nie musi niczego udowadniać. Ale nie można pozwolić sobie na to, żeby ktoś zabrał tematy związane z patriotyzmem. Patriotyzm nie jest prawicowy, ale jest polski, jest nasz wspólny – mówi w rozmowie z Interią jeden z nich.

Co jeszcze zaproponuje Trzaskowski

Według zapewnień polityków KO, wkrótce ich kandydat zaprezentuje kolejne propozycje, które będą wykraczały poza przypisywane partii postulaty. Pomysły mają pozwolić przejąć część wyborców Karola Nawrockiego oraz Sławomira Mentzena.

"Po co to wszystko? Zwrot ku centrum może pomóc Trzaskowskiemu wyjść poza progresywny, twardy elektorat, który jest zdecydowany głosować na wiceszefa PO, ale jednocześnie zbyt wąski, by zagwarantować mu zwycięstwo. Trzaskowski chce więc eksponować wartości uniwersalne, które będą odbierane dobrze przez większe grupy społeczne, a co za tym idzie, odbiorą głosy Nawrockiemu, Hołowni i Mentzenowi" – piszą dziennikarze portalu.

