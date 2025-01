Trzaskowski o 800 plus: Ktoś musiał w końcu to głośno powiedzieć

– Większość Ukraińców w Polsce ciężko pracuje. Tu mieszkają, tu płacą podatki, a ich dzieci uczą się w polskich szkołach. To absolutnie jasne, że powinni otrzymywać 800 plus. Natomiast tym, którzy w Polsce nie pracują, 800+ się nie należy – mówi Rafał Trzaskowski w spocie opublikowanym w mediach społecznościowych. – To zdrowy rozsądek i ktoś w końcu musiał to głośno powiedzieć – dodał kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Polityk nawiązał do sondażu IBRIS, z którego wynika, że 88 proc. Polaków popiera propozycję ograniczenia wypłaty 800 plus tylko dla Ukraińców, którzy pracują i płacą podatki w Polsce.

twitter

Do wypowiedzi Trzaskowskiego odniósł się kandydat Konfederacji w wyborach Sławomir Mentzen. Polityk nie kryje oburzenia nagłą zmianą poglądów w wykonaniu wiceszefa KO.

"Ktoś musiał w końcu to głośno powiedzieć? Przecież my o tym od dawna mówimy! Pan w tym czasie mówił, że planeta płonie, a ściąganie tu migrantów z Afryki jest naszą polisa ubezpieczeniową" – stwierdził Mentzen.

Ograniczyć 800 plus? Hołownia mówi "nie"

Zarówno PiS, jak i Platforma Obywatelska, popierają pomysł ograniczenia wypłaty świadczenia 800 plus tylko do tych Ukraińców, którzy podejmują w Polsce pracę. Według ekspertów, szczególnie w przypadku kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, to przejaw zwrotu w prawo. Tymczasem Szymon Hołownia, który również startuje w wyborach prezydenckich zapowiada, że nie pójdzie w tę stronę.

"Nie dołączę do tych, którzy teraz, porzucając swoje poprzednie wartości, będą ścigać się z ultraprawicą. To jakaś dziwna histeria, że skoro Trump wygrał w Stanach, u nas wszyscy teraz na wyścigi chcą być Trumpem na miarę naszych możliwości. W Sejmie jest już ustawa, którą złożył PiS, po tym, co powiedział kandydat PO: że 800 plus powinno przysługiwać w Polsce tylko tym ukraińskim dzieciom, których rodzice pracują, płacą podatki i składki. Dziś rząd, na życzenie Konfederacji, przedstawi też informację na ten temat" – poinformował marszałek Sejmu.

Czytaj też:

Złe wieści dla Nawrockiego i Mentzena. Najnowszy sondaż pokazuje wyraźną zmianę w poparciuCzytaj też:

Według Bodnara wozy strażackie od PiS i wozy policyjne od Trzaskowskiego to nie to samo