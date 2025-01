Według Bodnara wozy strażackie od PiS i wozy policyjne od Trzaskowskiego to nie to samo

Prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP Rafał Trzaskowski przekazał stołecznej policji nowy sprzęt i pojazdy służbowe o wartości 3,5 mln zł, których zakup dofinansowano z budżetu miasta.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar pytany we wtorek w Radiu Zet, czy Trzaskowski naruszył prawo wyborcze, odparł: – Nie wydaje mi się.

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego, czym to się różni od przekazywania przez PiS wozów strażackich w czasie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r., szef MS stwierdził: – Różni się zasadniczo tym, że Rafał Trzaskowski jest prezydentem m.st. Warszawy, a Warszawa od lat realizuje program wsparcia bezpieczeństwa dla mieszkańców.

– Z tego, co wiem, ten program jest realizowany chyba od 2018 roku. Poszło już kilkadziesiąt milionów złotych i sukcesywnie, co roku przy wsparciu rady miasta policja jest wzmacniana – argumentował minister.

Rymanowski przytoczył następnie wypowiedź kandydata partii Razem na prezydenta Adriana Zandberga, który stwierdził: – Jak Romanowski z Ziobrą rozdawali wozy strażackie, to było źle, ale jak Trzaskowski rozdaje teraz wozy policyjne, to już jest ok, może być częścią kampanii. To jest żenujące. Naprawdę nie róbmy z ludzi idiotów. Za te wozy płacą podatnicy i za te strażackie, i za te policyjne.

Bodnar odpowiedział, że w statucie i innych uregulowaniach dotyczących Funduszu Sprawiedliwości nie ma wsparcia dla straży pożarnej. – Natomiast miasto ma obowiązek dbania o porządek. Jeżeli miasto wspiera policję, żeby było bezpieczniej, to chyba jest to coś naturalnego – argumentował.

Zapytany ponownie, czy nie dostrzega tutaj naruszenia prawa wyborczego, minister oświadczył, że nie. – To jest coś, co jest realizowane od wielu lat. Nie widzę z tym żadnego kłopotu – powiedział.