Wróblewski: Jestem zwolennikiem kompromisu. Trzeba zakończyć ten spór

We wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości wznowiła prace nad projektami dot. zmian w Sądzie Najwyższym. Bazą jest jednak projekt prezydencki. Zasadniczym założeniem zaproponowanego przez Andrzeja Dudę projektu zmian w Sądzie Najwyższym jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN i powołanie na jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Propozycja przewiduje również możliwość zmienienia rozwiązań dotyczących wydanych już orzeczeń dyscyplinarnych wobec sędziów.

Wróblewski: Solidarna Polska ma inne zdanie

Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Polskim Radiem 24 komentował prace nad prezydenckim projektem ustawy. – Jest kwestia doprecyzowania i dokończenia prac w ustawie, trwa dyskusja w ramach Zjednoczonej Prawicy – wskazywał poseł. Dodał, że zdanie Solidarnej Polski jest "nieco inne".

– Mam nadzieję, że dojdzie tu do kompromisu i ta ustawa mniej więcej w takim brzmieniu, jak zaproponował prezydent, choć z drobnymi korektami, zostanie przyjęta w maju – podkreślał Wróblewski. Zwrócił uwagę, że należy szukać porozumienia także z instytucjami unijnymi i "zamknąć ten spór". – Choć oczywiście chodzi o to, by zapisy w ustawie o Sądzie Najwyższym nie burzyły zasad, które stały u podstaw reformy, sędziowie muszą realnie odpowiadać dyscyplinarnie – zapewnił polityk.

"Mam nadzieję, że zostanie postawiona kropka"

Wróblewski wskazywał, że wprowadzone zmiany "nie powinny niweczyć tego mechanizmu". Przyznał, że w sprawie tworzenia mechanizmów weryfikacji sędziów "jest różnica zdań". Polityk zaznaczył przy tym, że jest "zwolennikiem kompromisu". – Mam nadzieję, że Solidarna Polska, prezentując swoje stanowisko, do czego ma prawo, w pewnym momencie uzna, że dyskusja jest skończona, zostanie postawiona kropka i solidarnie przyjmiemy tę ustawę– podsumował Wróblewski.

