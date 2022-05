Dr Orzeł: Pozycja Putina na Kremlu będzie słabnąć

W ostatni poniedziałek w Federacji Rosyjskiej obchodzono święto Dnia Zwycięstwa z okazji pokonania III Rzeszy Niemieckiej i zakończenia II wojny światowej. Podczas swojego okolicznościowego wystąpienia Władimir Putin nawiązał do wojny na Ukrainie. Prezydent Rosji przekonywał między innymi, że jego wojska "odpowiedziały na agresję z wyprzedzeniem". – To była jedyna słuszna decyzja – stwierdził przywódca.

Pozycja Putina na Kremlu

"Putin 9 maja nie podjął publicznie żadnej decyzji co do celów agresji na Ukrainie i sposobu ich realizacji. Założonych nie osiągnął, o ich zmianie nie powiedział. To oznacza, że jego pozycja na Kremlu będzie słabnąć. A jeśli napadnie na Mołdawię, Zachód zdecyduje o jego obaleniu" – skomentował w środę w serwisie społecznościowym Twitter szef Klubu Ronina dr Józef Orzeł.

"Lekcja z II wojny"

W jednym z fragmentów przemówienia 9 maja na Placu Czerwonym w Moskwie prezydent Władimir Putin podkreślił, że "nikt nie zapomni lekcji z II wojny światowej, aby na świecie nie było miejsca dla katów i nazistów".

– Pamiętamy, jak wróg Rosji próbował wykorzystać przeciwko nam bandy międzynarodowego terroryzmu. Próbowali zasiać wrogość międzynarodową i religijną, aby nas złamać, osłabić od wewnątrz, ale im się to nie udało. Dziś nasi wojownicy różnych narodowości walczą razem w bitwie. Osłaniają się nawzajem przed kulami, odłamkami i szrapnelami, naprawdę jak bracia, i w tym tkwi siła Rosji. Niepokonana siła naszego wieloetnicznego narodu – oznajmił przywódca Federacji Rosyjskiej.

