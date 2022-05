Immunitet Tomasza Grodzkiego. "Marszałek Senatu jest obciążeniem dla PO"

W marcu minął rok odkąd Senat blokuje głosowanie w sprawie immunitetu marszałka Grodzkiego. Według informacji portalu Niezależna.pl w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie trwa śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez pozostawienie bez biegu wniosku o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Według śledczych w ten sposób Senat działa na szkodę interesu publicznego.

Z zamieszczonego na stronie internetowej Senatu harmonogramu prac komisji senackich wynika, że we wtorek senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu marszałka Grodzkiego.

Kilka wniosków w sprawie Tomasza Grodzkiego

Publicysta "Tygodnika Solidarność" w rozmowie z Polskim Radiem wskazuje, że wniosków o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu było złożonych kilka. Cezary Krysztopa zauważył, że senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich może nie rekomendować wniosku. – Jeśli nie będzie rekomendowała, to znaczy, że ten wniosek ma zostać w tej komisji "utopiony". A jeśli będzie rekomendowała do dalszego rozpatrywania, to być może będzie świadczyło o tym, że "utopiony" ma być zupełnie kto inny – oceniła Krysztopa. Dodał, że Tomasz Grodzki jest "poważnym obciążeniem wizerunkowym dla swojej partii".

– Sprawność marszałka Grodzkiego w unikaniu udowadniania swojej niewinności osiągnęła bardzo wysoki poziom profesjonalizmu – zwracał uwagę redaktor. Zauważył przy tym, że jeśli ktoś "chce udowodnić swoją niewinność" to jest w stanie nawet zrezygnować z immunitetu, aby to zrobić.

Jak zauważa Krysztopa, w ostatnim czasie często słyszy się, że lekarze ze szpitala, w którym Tomasz Grodzki był ordynatorem, mają postawione zarzuty korupcyjne.

