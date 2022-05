"To wszystko zlikwidowano". Były dowódca ocenił wojsko za rządów PO

Wojskowy w latach 2010-2011 dowodził 23. Śląską Brygadą Artylerii w Bolesławcu, a w latach 2013-2015 pełnił obowiązki szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych RP. Ponadto, w latach 2007-2009 oraz 2015-2019 pełnił służbę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

W niedawnej rozmowie z zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Do Rzeczy" Piotrem Zychowiczem na kanale "Historia Realna" na YouTube żołnierz opowiedział o tym, jak niegdyś marnowano potencjał rozwojowy polskiej armii.

"Wszystko zlikwidowano"

Gen. Jarosław Kraszewski wskazał, jakie błędy dotyczące wojskowości popełniono za czasów rządów koalicji PO-PSL. – To nie wojskowi wymyślają sobie, że będą tworzyć, kupować itd. To są wszystko decyzje polityczne. 10-11 lat temu podjęto takie decyzje, żeby zmniejszać. (…) Byłem wtedy dowódcą brygady artylerii w Bolesławcu. Dostałem za zadanie przeformować brygadę artylerii na pułk artylerii – stwierdził emerytowany wojskowy. Jak zauważył, w tamtym czasie nie przypuszczano, że na terytorium Europy może wybuchnąć konflikt zbrojny na pełną skalę, tak jak wydarzyło się 24 lutego tego roku na Ukrainie. – Wtedy podejmowano po kolei: wszystko, co ciężkie, drogie, nie nadaje się do takich misji jak np. w Iraku trzeba likwidować. Bo niepotrzebne, to generuje koszty. Przecież my zeszliśmy z przeszło 400 tys. do 100 tys. z liczebnością Sił Zbrojnych – oznajmił żołnierz. – Likwidowano, tworzono jakieś twory, wprowadzono programy, które absolutnie nie podnosiły zdolności bojowej jednostki – dodał.

– Decydenci podejmowali takie decyzje: zlikwidować, do niczego nam to niepotrzebne; zmniejszyć struktury organizacyjne, bo brygady artylerii są nam do niczego niepotrzebne. (...) Stworzono pułki artylerii, które są większe od ówczesnych brygad artylerii. Tylko my potrafimy coś takiego wymyślić – mówił gen. Kraszewski.

Czytaj też:

Rakiety Himars trafią do Wojska Polskiego? Szef MON odpowiadaCzytaj też:

Nieoficjalnie: Zdecydowano o stałej obecności wojsk USA w Polsce