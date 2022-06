Dziambor: My już nie jesteśmy suwerennym państwem

Polityk Konfederacji w ostrych słowach odniósł się na Twitterze do wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Müllera.

Chodzi o słowa, które padły w porannym paśmie Radia ZET. – Jest 116 różnych reform w Krajowego Planu Odbudowy. Na przykład skala składki zdrowotnej czy sposób dochodzenia do likwidacji umów śmieciowych to może być rozłożone na lata. Reforma w dany momencie musi być przyjęta, albo przesunięta w czasie, jeśli to wynegocjujemy z KE – mówił Müller.

"Jeszcze raz powtórzę: my już nie jesteśmy suwerennym Państwem. Jesteśmy zakładnikami Brukseli, a doprowadził do tego rząd, który przez wszystkie przypadki odmienia Patriotyzm i Naród" – napisał na Twitterze Dziambor "podając dalej" wpis z wypowiedzią Müllera.

Spór o Krajowy Plan Odbudowy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechała w czwartek do Warszawy, aby oficjalnie poinformować o zatwierdzeniu Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Zastrzegła przy tym, że zielone światło dla KPO nie oznacza automatycznej wypłaty środków.

Jak tłumaczyła von der Leyen, Polska musi najpierw spełnić trzy warunki, czyli zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, przyjąć zmiany w systemie dyscyplinarnym sędziów, a także przywrócić do orzekania odsuniętych sędziów.

– Po pierwsze obecna Izba Dyscyplinarna zostanie zniesiona i zastąpiona niezależnym, niezawisłym sądem – wymieniała polityk. – Po drugie, reżim dyscyplinarny wymaga reform – kontynuowała. Po trzecie, "sędziowie, którzy ucierpieli w wyniku decyzji Izby Dyscyplinarnej będą mieć prawo, by ich sprawa została poddana rewizji przez kolejną nową izbę".

