Kidawa-Błońska: Gronkiewicz-Waltz była najlepszym prezydentem Warszawy

W czwartek Rada miasta stołecznego Warszawy przyznała byłej prezydent tego miasta Hannie Gronkiewicz-Waltz honorowe obywatelstwo. Jej kandydaturę zgłosili radni Koalicji Obywatelskiej. W uzasadnieniu wniosku podano, że Gronkiewicz-Waltz była m.in. prezesem Narodowego Banku Polskiego, a także posiada tytuł profesora prawa.

"Serdecznie dziękuję Radnym Warszawy za przyznanie mi tego szczególnego odznaczenia jakim jest Honorowe Obywatelstwo Warszawy" – napisała była prezydent po głosowaniu.

Wspólnie z Gronkiewicz-Waltz tytuł honorowego obywatela stolicy otrzymał mer Kijowa Witalij Kliczko.

Kidawa-Błońska broni byłej prezydent

Nadanie tytułu byłej prezydent wywołało falę komentarzy. Radni PiS przekonywali, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zasłużyła na ten zaszczyt, ponieważ to za jej prezydentury dochodziło m.in. do skandalicznych nieprawidłowości związanych z tzw. dziką reprywatyzacją. Jak do tych argumentów odniosła się poseł Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska?

Polityk KO przekonuje, że Gronkiewicz-Waltz była jak dotąd "najlepszym prezydentem" Warszawy i dzięki niej stolica rozwijała się w szybkim tempie.

– Afery, które dotyczyły pani prezydent, wszystkie zostały wyjaśnione. To pani Hanna Gronkiewicz-Waltz przygotowywała ustawy, które ułatwiłyby miastu realizowanie właśnie tej trudnej sprawy, one były bardzo długo procedowane. Hanna Gronkiewicz-Waltz była, moim zdaniem, najlepszym prezydentem Warszawy do tej pory, którego ja pamiętam. Jeżeli popatrzymy na skalę zmian, jakie przeszło nasze miasto, Warszawa się zmieniła. Muzeum POLIN, Centrum Nauki Kopernik, proszę zobaczyć jak wyglądają place zabaw, place dzielnicowe, jak zmieniły się szkoły, metro, inwestycje, bardzo dobry prezydent Warszawy i na dodatek taki, którego bardzo cenią warszawiacy – powiedziała Kidawa-Błońska na antenie Radia Plus.

