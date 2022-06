Szydło: Jeśli Polska ma być bezpieczna, to trzeba, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało

– Prezes Jarosław Kaczyński powiedział bardzo jasno. Jeśli Polska ma być bezpieczna, Polacy mają się czuć bezpieczni, to trzeba, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało kolejne wybory, bo ten rząd tylko takie bezpieczeństwo gwarantuje. To jest wielkie wyzwanie, przed nami trudny czas, zaczyna się czas, w przyszłym roku rozpoczyna się ten okres wyborczy i pan prezes Jarosław Kaczyński po wykonaniu swoich zadań przechodzi właśnie teraz do tej bardzo odpowiedzialnej, ważnej pracy – powiedziała Szydło na antenie Polsat News.

"To doprowadzi do ubóstwa"

Była premier odniosła się także do relacji Polski z Unią Europejską. Wskazała, że Bruksela rzuca naszemu krajowi kłody pod nogi.

– "Kamienie milowe" są pewnymi warunkami, które zostały postawione wszystkim państwom członkowskim. Krajowy Program Odbudowy miał wspierać gospodarkę europejską po pandemii i pomóc wyjść z kryzysu, tymczasem urzędnicy w Brukseli wymyślili szereg przeciwności, które tak naprawdę nie tylko doprowadzą do większego ubóstwa obywateli europejskich, nie tylko sprawią, że Europa będzie bezbronna. Jeszcze do tego wszystkiego sprawią, że gospodarka europejska nie będzie konkurencyjna –stwierdziła.

Komentując unijną politykę, Beata Szydło oceniła też plany UE ws. wykluczenia z rynku samochodów spalinowych: – Przed naszym spotkaniem znalazłam taką informację w internecie, nie wiem, czy ona jest do końca prawdziwa, czy będzie potwierdzona. Znalazłam taką informację, że nie będzie absolutnie wprowadzał rozwiązań związanych z tym, że od 2035 roku ma nie być już możliwości jeżeli chodzi o samochody spalinowe. A więc sami Niemcy, którzy do tej pory forsowali te pomysły, teraz zorientowali się, że to jest szaleństwo i trzeba to powstrzymać. Jeżeli to się sprawdzi, to sama się zdziwię, ale mogę powiedzieć, że pochwalę Niemców i niemiecki rząd za to.

Czytaj też:

Kaczyński udzielił wywiadu. "Tusk przygotowuje coś w rodzaju wojny domowej w Polsce"