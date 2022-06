"Poszedł sygnał do partii". Sobolewski o szansach PiS na kolejne zwycięstwo

– Więc to sygnał, że wszystkie ręce na pokład i jeśli chcemy kontynuować to dzieło, które rozpoczęliśmy w 2015 roku, to gwarancją jest tylko wygranie wyborów, a żeby wybrać wybory, to trzeba przekonać Polaków do tego, żeby po raz kolejny zaufali PiS i odpowiednio zagłosowali w nadchodzących wyborach parlamentarnych – mówił Sobolewski w Radiu Wnet.

Polityk podkreślił, że Jarosław Kaczyński chce teraz poświęcić się przygotowaniu partii do kolejnych wyborów i dlatego właśnie zdecydował się odejść z rządu.

– Uzasadnieniem dlatego złożył rezygnację jest to, że partię szykujemy na cykl wyborczy, który jest przed nami, a połączenie tych funkcji, wicepremiera i szefa partii, jest bardzo trudne i tak, jak wspomniał prezes, nie chce być wicepremierem tylko na papierze – mówił.

Sobolewski: Klub nie będzie poszerzony

Sekretarz generalny PiS dodał jednocześnie klub nie będzie w tej chwili poszerzony. – Zarówno koło Kukiz’15 jak i Polskie Sprawy są na zasadzie koalicji programowej, podpisane porozumienie. Mają wspierać rząd na tej kanwie parlamentarnej – mówił.

Polityk podkreślił, że biorąc pod uwagę 3 posłów z koła Polskie Sprawy, to rządzący dysponują w obecnej chwili 236 posłami. – To jest minimalne zaplecze parlamentarne rządu. A może być więcej – mówił w Radiu Wnet.

Koniec koła Polskie Sprawy?

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że posłanka koła Polskie Sprawy Agnieszka Ścigaj dołączy do rządu. – Po wielu rozmowach programowych doszliśmy do porozumienia z kołem Polskie Sprawy – oświadczył szef rządu. – Pani poseł Ścigaj zajmie się w rządzie integracją społeczną, w tym falą uchodźców z Ukrainy – dodał Morawiecki.

W tym samym czasie inny poseł koła Polskie Sprawy, Paweł Szramka, poinformował, że opuszcza koło i będzie posłem niezrzeszonym. Odpowiednie pismo w tej sprawie Szramka skierował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Jeśli z koła Polskie Sprawy odeszłaby też Ścigaj oznaczałoby to, że pozostaje w nim tylko dwóch posłów – Andrzej Sośnierz i Zbigniew Girzyński, a zgodnie z regulaminem Sejmu koło poselskie musi liczyć co najmniej 3 członków.

Czytaj też:

Morawiecki czy Kaczyński? Kto rządzi w Zjednoczonej PrawicyCzytaj też:

Zmiana terminu wyborów? Polacy są zdecydowani