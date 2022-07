W poranku Polskiego Radia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda komentował prace nad organizacją tranzytu ukraińskiego zboża oraz wpływ jaki ten proces może mieć na sytuację polskich rolników.

– To nie ma kompletnie wpływu. Jedno z drugim nie ma żadnego związku, ponieważ my pomagając w transporcie zboża, będziemy zajmować się logistyką – tłumaczył minister.

– To zboże, które będzie przechodziło przez Polskę, ono jest zakontraktowane na świecie. Ono musi przejechać tylko przez Polskę do portów albo polskich, albo niemieckich, albo litewskich i dalej płynąc na świat, najczęściej do krajów afrykańskich – dodał Buda.

Bosak ostro o słowach Budy

Wypowiedź szefa resortu rozwoju skomentował jeden z liderów Konfederacji, poseł Krzysztof Bosak.

"Z kłamstwa zrobili metodę" – stwierdził polityk, cytując słowa Budy. "Naprawdę nie da się już traktować wypowiedzi członków rządu poważnie" – dodał poseł.

"Wszystko trzeba sprawdzać. We wszystko niestety trzeba wątpić. To nie jest rząd ludzi prawych" – podkreśla dalej lider Konfederacji.

Rosja rozmawia z Turcją o eksporcie ukraińskiego zboża

Pod koniec czerwca Rosjanie i Turcy omówili możliwości eksportu zboża z ukraińskich portów.

"21 czerwca w Moskwie odbyły się rozmowy delegacji rosyjskiego Ministerstwa Obrony i tureckiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Strony omówiły kwestie bezpiecznego wyjścia tureckich statków handlowych i eksportu zboża z ukraińskich portów, a także podejścia do zapewnienia bezpiecznej żeglugi na wodach Morza Czarnego" – podaje agencja TASS, powołując się na komunikat rosyjskiego MON.

Według nieoficjalnych informacji, Rosja, Ukraina, Turcja i ONZ rozważają możliwość otwarcia trzech bezpiecznych korytarzy z portów w Odessie, ale ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

