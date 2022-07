Niedzielski: Rekomenduję seniorom, by już teraz nosili maseczkę w pomieszczeniach

– Widzimy nową falę COVID-19 wśród wielu członków Unii Europejskiej. Fala jest napędzana przez BA.4 i BA.5, które są wysoce zakaźne. W oparciu o obecne prognozy oczekuje się, że BA.4 i BA.5 staną się dominujące we wszystkich krajach europejskich, prawdopodobnie zastępując wszystkie inne warianty do końca lipca – powiedział niedawno Marco Cavaleri, dyrektor ds. szczepionek Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA).

Niedzielski daleki od paniki. Jest "ale"

"Jestem daleki od wzbudzania paniki. Liczba zakażeń wzbudza coraz mniej emocji, gdyż często są to zwykłe infekcje, nawet bezobjawowe. Odsetek hospitalizacji zdecydowanie zmniejsza się z fali na falę. Coraz rzadsza jest konieczność podłączenia do respiratora: obecnie w Polsce jest poniżej 20 osób pod respiratorem z powodu COVID-19, a 540 chorych hospitalizowanych" – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z "Wprost".

Minister zdrowia zadeklarował, że "nie boi się jesieni, bo jesteśmy dobrze przygotowani". "Pewne procedury już są przetrenowane: zarówno na poziomie wojewodów, którzy wyznaczają łóżka covidowe, jak i na poziomie państwa, jeśli chodzi o dostarczanie odpowiednich materiałów, sprzętu" – zapewnił.

Nie będzie lockdownu

Jednocześnie Adam Niedzielski dodał, że nie przewiduje zamykania jesienią siłowni czy basenów: "Na roboczo przyjmujemy, że dopóki liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 nie przekroczy 5 tysięcy, to nie ma sensu podejmować drastycznych kroków, np. dotyczących poszerzenia testowania. Jeśli większa liczba zakażeń spowoduje zwiększenie liczby hospitalizacji, to wtedy będziemy podejmować decyzje dotyczące masowego testowania czy też ograniczeń - wyjaśniał. - Zbudowaliśmy system, w którym COVID-19 stał się standardową chorobą, którą trzeba się zajmować tak jak innymi. To już nie jest wyodrębniona z systemu jednostka chorobowa, którą trzeba się specjalnie zajmować".

Minister zastrzegł, że już teraz rekomenduje osobom z grup ryzyka, np. seniorom, żeby w sklepie, autobusie, pomieszczeniach zamkniętych zakładały maseczkę.

