Ziobro: Ostrzegaliśmy i nie mam z tego powodu satysfakcji

Podczas wywiadu w "Salonie politycznym Trójki" minister sprawiedliwości mówił m.in. o sprawie braku wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy dla Polski.

Pomimo zgody na zrealizowanie tzw. kamieni milowych, Polska wciąż nie otrzymała środków z Krajowego Planu Odbudowy. Dodatkowo okazało się, że spłata bieżących należności jest jedną z pozycji w rocznym budżecie UE. W praktyce więc wpłacane do budżetu dochody służą finansowaniu wszystkich polityk i działań unijnych, a nie tylko wybranych. Oznacza to, że Polska już teraz płaci odsetki i dług od Krajowego Planu Odbudowy. Przepisy UE nie przewidują bowiem zawieszenia albo anulowania składek dla danego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej.

Ziobro: Von der Leyen oszukuje premiera i prezydenta

– Dzisiaj pani von der Leyen cynicznie oszukuje premiera i prezydenta. Z jednej strony była w Polsce i zadeklarowała, że akceptuje ustawę pana prezydenta, do czego ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony, bo ona była kolejnym etapem ustępstw i żądań KE, potem stwierdziła, że stawia kolejne żądania – przypomniał szef Solidarnej Polski.

– Krótko mówiąc, dzieje się scenariusz, przed którym ostrzegaliśmy i nie mam z tego powodu satysfakcji – powiedział Ziobro.

Solidarna Polska nie jest przeciwko UE

Pytany o stosunek kierowanej przez siebie formacji do obecności Polski w Unii Europejskiej, Ziobro odparł, że Solidarna Polska nie jest przeciwna. – Nie jesteśmy przeciwko UE, tylko przeciwko złym zmianom, które zachodzą w UE, zmierzających do centralizacji i zdominowania jej przez Niemcy, wykorzystywaniem mechanizmu praw do szantażu takich państw jak Polska – zaznaczył.

– Nie możemy się zgodzić na taką sytuację, że uchwalenie ustawy o sędziach pokoju zablokuje możliwość dalszej reformy sądownictwa. Jesteśmy gotowi ją poprzeć wtedy, gdy równolegle będzie procedowana ustawa o spłaszczeniu struktury sądownictwa – stwierdził Zbigniew Ziobro.

Ziobro: KPO to nie prezent, tylko kredyt