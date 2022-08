Gen. Polko o warunku budowy normalnych relacji Ukrainy z Rosją w przyszłości

24 sierpnia mija pół roku od rozpoczęcia przez Rosję nowej fazy wojny przeciwko Ukrainie. 24 lutego wojska rosyjskie wtargnęły na terytorium Ukrainy, uderzając z kilku kierunków na trzech frontach. Na północy operacja kijowska zakończyła się dla nich niepowodzeniem, a walki toczą się obecnie w Donbasie i na południu – m.in. w okolicach Chersonia. Oba kierunki od wielu tygodni są stabilne, jedynie z niewielkimi przesunięciami linii frontu.

W środę rozmaici analitycy i byli wojskowi podsumowują w mediach dotychczasowy rezultat działań militarnych na Ukrainie oraz towarzyszących im zmagań na polu gospodarczym.

Krym zostanie odzyskany przez Ukrainę?

Były dowódca GROM gen. Roman Polsko podkreślił w rozmowie z portalem wPolityce.pl, że hart ducha, patriotyzm i waleczność Ukraińców zostały przez te pół roku wyraźnie wykazane.

Część jego wypowiedzi dotyczyła kwestii Krymu. Zarówno strona rosyjska, jak i ukraińska bardzo mocno i jasno artykułują, że będą sprawować zwierzchnictwo nad tym terytorium.

– Ukraina upomina się też o odebrany w 2014 roku Krym, czyni to skutecznie. Mam nadzieję, że duch bojowy Ukraińców będzie dalej tak mocny jak teraz – tego im życzę w święto ich niepodległości. Mam też nadzieję, że Zachodowi nie zabraknie wytrwałości we wsparciu Ukrainy, bo Ukraina ma szansę odzyskać swoją integralność terytorialną – to jednak fakt, że to nie stanie się w kilka miesięcy – powiedział gen. Polko.

– Nie lubię, żeby dodawać, że łącznie z Krymem, ale trzeba chyba to dodawać, ponieważ niektóre kraje zachodnie chyba zaakceptowały, że Krym wbrew porozumieniu budapesztańskiemu jest okupowany przez Rosję – dodał.

Gen. Polko: Wypłata reparacji warunkiem

– Mam nadzieję, że Ukraina doczeka się też, że wszystkie zniszczenia w tym kraju zostaną naprawione kosztem majątków rosyjskich oligarchów. Wypłata reparacji jest warunkiem do tego, żeby Ukraina w przyszłości mogła budować normalne relacje z Rosją. Ukraińscy żołnierze są niesamowicie bohaterscy, walczą do końca, są zdeterminowani, Ukraina ma też świetne kierownictwo. Warto jednak także podkreślić to, że chociażby prezydent Andrzej Duda w sprawie Ukrainy naprawdę zachowuje się jak najlepszy mąż stanu – ocenił wojskowy.

Pytany o dalszy rozwój sytuacji na Ukrainie, gen. Polko ocenił, że nie spodziewa się przełomu w najbliższych tygodniach czy miesiącach, ale uważa, że istnieje szansa większej ukraińskiej ofensywy wiosną przyszłego roku. W wywiadzie wskazał, że kluczowym elementem, który może prowadzić Ukrainę do wygranej jest wytrwałość.

