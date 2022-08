Dzień Niepodległości Ukrainy. Trzaskowski wygłosił przemówienie na Placu Zamkowym

24 sierpnia Ukraina świętuje 31. rocznicę wyjścia tego kraju ze składu Związku Sowieckiego. Tego dnia, w 1991 roku, Rada Najwyższą Ukraińskiej SSR uchwaliła Deklaracji Niepodległości Ukrainy. Dzień ten uważany jest więc za datę powstania dzisiejszej, niepodległej Ukrainy.

Życzenia dla narodu ukraińskiego przesłali liderzy polityczni z wielu państw świata. Premier Mateusz Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych wideo, w którym powiedział, że "Polska z całą mocą będzie wspierać Ukrainę w walce z Rosją". Życzenia złożył też prezydent Andrzej Duda. Z kolei premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson niespodziewanie odwiedził Kijów.

Dzień Niepodległości Ukrainy. Trzaskowski: Zawsze będziemy z wami

Na Placu Zamkowym w Warszawie przemówienie z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy wygłosił prezydent polskiej stolicy Rafał Trzaskowski. Zostały tam zorganizowane obchody ukraińskiego święta. Włodarz Warszawy, podobnie jak prezydent Duda, na początku przywitał zgromadzonych w języku ukraińskim.

– Polska byłą pierwszym państwem, tak jak powiedział prezydent Duda, które uznało niepodległość Ukrainy. Zawsze pamiętamy o tej rocznicy. Myślę, że wszyscy chcielibyście świętować tę rocznicę na ulicach swoich miast, w Kijowie, Charkowie, we Lwowie. Niestety nie jest to ani wam ani nam dane. Dzisiaj jesteście tutaj z nami, razem świętujemy ten dzień, który jest dla nas wszystkich tak bardzo ważny. Niestety właśnie w tej chwili na Ukrainę lecą rosyjskie pociski, bo w ten sposób Rosja chce w swój sposób cyniczny uczcić ten dzień. Ale nie zmaże tego, że Ukraina jest państwem silnym, suwerennym i niepodległym i że takim państwem pozostanie – stwierdził Rafał Trzaskowski.

– Chciałem wam powiedzieć, że jesteście naszymi sąsiadami, ale jesteście również naszymi przyjaciółmi. (…) Mam nadzieję, że ta wojna szybko się skończy, czy przez lata, czy może dłużej. Chciałem wam powiedzieć, że zawsze będziemy z wami, dlatego że nikt nie rozumie lepiej niż my – Polki i Polacy, że Ukrainki i Ukraińcy walczą za nasza wolność. To nie jest slogan, my naprawdę zdajemy sobie z tego sprawę – powiedział polityk, kończąc stwierdzeniem, że Ukraina walczy o europejskie wartości: suwerenność i demokracji, co sprawia, że w UE jest silne poparcie dla przystąpienia tego państwa do organizacji.

Zełenski: Historia niepodległości Ukrainy jest dramatyczna i inspirująca