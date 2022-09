Kosiniak-Kamysz: Działanie państwa musi obejmować wszystkie segmenty

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego udzielił w czwartek wywiadu dla Radia WNET. Przedmiotem rozmowy była m.in. kwestia zakresu ingerencji państwa w gospodarkę. Po raz kolejny potwierdziło się, że pomiędzy PSL a PiS nie ma w tej kwestii zasadniczych różnic.

Kosiniak-Kamysz: Państwo we wszystkich segmentach

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że powinno się podtrzymać "dobre rozwiązania, które przyjął PiS". Wymienił w tym kontekście program 500 plus, dodając, że chodzi także o inne programy. W jego opinii trzeba prowadzić politykę społeczną, przez co rozumie "pomaganie ludziom, którzy sobie nie radzą".

– Działanie państwa musi obejmować wszystkie segmenty. Jak jest trudna sytuacja i trzeba człowieka ratować, to trzeba mu po prostu pomagać. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia, będziemy mieć do czynienia i polityka o charakterze socjalnym musi być podstawą bezpieczeństwa – powiedział Kosniak-Kamysz, zaznaczając, że należy też dodać „promowanie” aktywności zawodowej.

Kosiniak-Kamysz był dopytywany, jak głęboko państwo powinno ingerować w gospodarkę. Odparł, że w czasie spokoju i normalnej sytuacji geopolitycznej, rząd powinien ingerować w mniejszym stopniu, niż w sytuacji trudnej.

– Dzisiaj państwo ma pewne misje do wykonania: Zapewnienie podstawowego poziomu bezpieczeństwa. To rola państwa, niezależnie od tego, czy to jest sektor prywatny, czy państwowy. To musi być zrealizowane nawet wbrew rachunkowi zysków i strat – powiedział szef ludowców, podając przykład problemu z gigantycznymi wzrostami cen nawozów, gdzie państwo obecnie interweniuje dopłatami z podatków.

Czytaj też:

Koalicja z PiS wykluczona? Poseł: Mówimy o tej kadencjiCzytaj też:

Dopłaty do źródeł ciepła. Senat zgłosił poprawkiCzytaj też:

Obowiązkowe aplikacje? "Rząd chce być obecny w smartfonach"