Dukaczewski: Trudno nie zgodzić się z tezą, że PiS to największy sukces Rosji

Nie milkną echa wywiadu , jakiego były szef kontrwywiadu wojskowego gen. Piotr Pytel udzielił "Gazecie Wyborczej". W rozmowie zatytułowanej "Rosja już tu jest", pada szereg absurdalnych oskarżeń oraz bezpodstawnych tez dot. rzekomego realizowania przez PiS agendy Rosji w Polsce.

"Wszystko, co się stało w Polsce po 2015 roku wpisuje się w rosyjskie interesy na tym obszarze. A nasze służby pozostawiły polskie państwo w obliczu zagrożenia ze strony Rosji nagie i pozbawione ochrony. (...) W PiS jest mocne zaplecze agenturalne działające dla Rosji" – stwierdził wojskowy.

Wsparcie od Dukaczewskiego

Nie powinno być niespodzianką, że z gen. Pytlem zgadza się były szef WSI.

"Trudno nie zgodzić się z tą tezą. Tym bardziej że opisane przez gen. Pytla zdarzenia, które rzeczywiście miały miejsce, wskazują na metody działania typowe dla służb rosyjskich" – mówi Dukaczewski pytany przez serwis wyborcza.pl o to, czy zgadza się, że "największym sukcesem Rosji w Polsce jest PiS".

"Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze zajmują się tworzeniem czarnych scenariuszy i wszyscy oficerowie służb takie scenariusze budują. Chodzi o to, aby w przypadku działań wywiadowczych zbudować czarny scenariusz potencjalnych zagrożeń dla naszego kraju, w przypadku działań kontrwywiadowczych podobnie. To, co znalazło się w wywiadzie gen. Pytla, wskazuje na tworzenie takiego czarnego scenariusza, który przedstawia nam skalę zagrożeń wywiadowczych ze strony Federacji Rosyjskiej i Białorusi dla naszego kraju" – mówi Dukaczewski

Dalej były szef WSI apeluje, aby podejść do wywiadu Pytla poważnie: "Abstrahuję tu od pewnych subiektywnych opinii generała, co wynika z sytuacji, w jakiej się znalazł, kiedy jego dom przeszukiwano, kiedy był zatrzymany, przesłuchiwany, kiedy postawiono mu zarzuty - to zapewne w jakiś sposób rzutuje też na opinie. Ale w zdecydowanej większości zgadzam się z poglądami zawartymi w wywiadzie"

Czytaj też:

Wąsik dosadnie o wywiadzie Pytla: Ten człowiek bredzi