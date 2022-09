Budka: Udało nam się przekonać PiS

418 posłów głosowało "za" projektem uchwały w sprawie reparacji wojennych. Przeciwnych było czterech parlamentarzystów – wszyscy z Koalicji Obywatelskiej. Przeciw uchwale zagłosowali: Tomasz Aniśko, Klaudia Jachira, Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska. Ponadto, od głosu wstrzymał się deputowany KO Krzysztof Mieszkowski.

Budka o głosowaniu

W środowy wieczór w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Borys Budka przyznał, że Platforma Obywatelska, jako partia polityczna, "zmieniła front", głosując "za" uchwałą o reparacjach. – Potwierdziliśmy to, co od początku łączyło klasę polityczną. (...) Jeżeli ktoś traktuje ten temat, tak jak Jarosław Kaczyński – wyłącznie do wewnętrznej rozgrywki, to nie można na to pozwolić – stwierdził.

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej powiedział, iż "w Sejmie było widać zdziwienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, gdy większość przedstawicieli opozycji poparła uchwałę". – Kaczyński wyszeptał do Mariusza Błaszczaka: "I oni wszyscy za?". Widać było, że nie był zadowolony z tego, że nie udało mu się ponownie skłócić sceny politycznej – oznajmił Borys Budka.

KO przekonała PiS?

– Udało nam się przekonać PiS do tego, aby przyjąć do tej uchwały kwestię tego, że nie zostały wyrównane szkody ze strony Związku Radzieckiego, czyli dzisiejszej Rosji, a także tego, żeby odnieść się do reparacji, które ZSRR zagarnął z należnej Polsce puli – mówił polityk Platformy Obywatelskiej.

Przypomnijmy, że po początkowej krytyce inicjatywy dotyczącej reparacji wojennych Koalicja Obywatelska dokonała zwrotu i zapowiedziała nawet złożenie własnego projektu uchwały w tej sprawie. – Jeśli mówimy o rozliczeniu wojennych krzywd i szkód, to musimy rozmawiać o tych, którzy doprowadzili do wybuchu II wojny światowej, czyli o nazistowskich Niemcach i komunistycznym Związku Sowieckim – tłumaczył jeszcze przed głosowaniem sejmowym Budka.

Propozycja uchwały reparacyjnej PO. Komentarz Kaczyńskiego