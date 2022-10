Putin będzie wściekły? Kadyrow i Prigożyn publicznie podważyli jego autorytet

W ostatnich dniach przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow i biznesmen, założyciel "Grupy Wagnera", Jewgienij Prigożyn ostro zaatakowali dowództwo wojskowe Federacji Rosyjskiej po utracie Łymania. To miasto w obwodzie donieckim zostało wyzwolone przez ukraińską armię. Jak zauważają analitycy z amerykańskiego think tanku, rosyjskie media państwowe oraz kontrolowani przez Kreml blogerzy zostali zmuszeni do skrytykowania Kadyrowa i Prigożyna.

Utrata Łymania

Kadyrow oskarżył rosyjskie dowództwo wojskowe o niemożność szybkiej reakcji na pogarszającą się sytuację w Łymaniu. Stwierdził też, że Rosja musi zająć terytoria czterech regionów Ukrainy wszelkimi dostępnymi środkami, w tym bronią jądrową o małej mocy. Prigożyn powtórzył krytyczne słowa Kadyrowa o rosyjskich dowódcach.

ISW zauważa, że zachodni obserwatorzy skupili się na nuklearnych groźbach, które wypowiedział Kadyrow. Tymczasem jego wypowiedzi były ważne z innego powodu.

Kadyrow i Prigożyn, będący osobami z bliskiego otoczenia Putina, swoimi wypowiedziami złamali zniweczyli przez Kreml próby złagodzenia skutków klęski.

„Ich wypowiedzi z 1 października wywarły głęboki wpływ na rosyjską przestrzeń informacyjną. Wspólnie złamali narrację Kremla, który starał się złagodzić klęskę wokół Łymania. Przed wystąpieniem Kadyrowa media federalne wyrażały przede wszystkim nadzieję, że zmobilizowane wojska i rozmieszczone posiłki mogłyby utrzymać linię lub przeprowadzić kontrataki w najbliższej przyszłości. Jednak kremlowska propaganda natychmiast podchwyciła wypowiedzi Kadyrowa i Prygożyna, co skłoniło komentatorów na żywo do nasilenia krytyki wysokiego dowództwa wojskowego” – czytamy w raporcie ISW.

Amerykanie wskazują, że propagandyści kremlowscy musieli zakłócić przemówienie byłego zastępcy dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej Andrija Gurulowa, który za klęskę w Łymanie zaczął obwiniać wyższe dowództwo wojskowe.

Uderzenie w Putina

Takie wypowiedzi Kadyrowa i Prigożyna, jak piszą analitycy, publicznie podważają autorytet Putina. Jak jednak podkreślono, mogło to stać się w sposób niezamierzony.

„Putin jest prawdopodobnie odpowiedzialny za decyzję nie tylko o nie wzmacnianiu Łymania, ale także o próbie jego powstrzymania – fakty, które są znane prawdopodobnie przynajmniej kilku osobom z jego wewnętrznego kręgu. Stąd bezpośredni atak Kadyrowa na [gen. pułkownika Ołeksandra] Łapina jest pośrednim atakiem na Putina, niezależnie od tego, czy Kadyrow zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Putin i jego rzecznicy byli niezwykle małomówni w sprawie działań dowódców wojskowych lub ich zastępców, co sprawia, że wypowiedź Kadyrowa i jej echa Prigożyna są szczególnie zauważalne” – zauważa ISW..

Czytaj też:

Amerykański senator ostrzega przed ruchem Putina. Padły słowa o PolsceCzytaj też:

Amerykański think-tank: Rosja nie jest zdolna walczyć na atomowym polu bitwy