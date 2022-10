PERN: Na uszkodzonym rurociągu brak znamion działania osób trzecich

Z pierwszych ustaleń i ze sposobu odkształcenia rurociągu wynika, że na ten moment brak jest znamion ingerencji osób trzecich – podała spółka, cytowana w czwartek przez ISBnews.pl.

Jak podkreślono, trwają jednak szczegółowe analizy, których celem jest ustalenie przyczyny zdarzenia oraz naprawa magistrali tak, aby jak najszybciej ruszyło tłoczenie surowca.

PERN: Rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń"

"Poza działaniami związanymi z naprawą odcinka zachodniego, który dostarcza ropę naftową do Niemiec, PERN rozpoczął intensywne prace związane z rekultywacją terenu, by jak najszybciej przywrócić go do pierwotnego stanu. Działania remediacyjne prowadzą pracownicy z Działu Ochrony Środowiska PERN oraz specjalistyczna firma zewnętrzna realizująca zlecenie operatora" – czytamy w komunikacie.

Służby intensywnie pracują na miejscu zdarzenia. PERN przekazał wcześniej, że w ostatni wtorek późnym wieczorem wykrył rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń" na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka, około 70 kilometrów od Płocka. Jest to magistrala, za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec. Jak początkowo informowano, pozostałe elementy infrastruktury PERN, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Niemiec, działa w trybie standardowym. W ostatnią środę PERN twierdził, że jest w stałym kontakcie z niemieckimi partnerami odbierającymi surowiec poprzez rurociąg. Dostawy odbywają się z uwzględnieniem możliwości technicznych. Polskie rafinerie otrzymują ropę naftową zgodnie z nominacjami. Sytuacja nie ma także wpływu na dostęp do paliw dla polskich kierowców.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

