Schreiber o nowym szefie KPRM: Ma wiele bardzo dobrych cech, które mogą pomóc

Schreiber był gościem radia RMF FM. W audycji skomentował ostatnie zmiany w ramach rządu.

Jak przyznał, Michał Dworczyk pozostał ministrem "przede wszystkim dlatego, żeby dokończyć szereg spraw". – Nie znam całego opisu szczegółowo – tłumaczył.

Nowy szef KPRM

W środę prezydent Andrzej Duda powołał Marka Kuchcińskiego na stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Zmiany następują, a praca musi trwać. To odpowiedzialność, którą na siebie przyjęliśmy. Dziękuję za prowadzenie spraw w tych trudnych dla Polski, Europy i świata czasach – powiedziała głowa państwa podczas uroczystości w warszawskim Belwederze. Zmiana szefa Kancelarii Premiera nastąpiła w związku z rezygnacją z funkcji Michała Dworczyka.

Zdaniem Łukasza Schreibera, nowy szef KPRM Marek Kuchciński "ma wiele bardzo dobrych cech, które mogą pomóc w pracy, którą podejmuje". Ponadto, w odczuciu szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, były marszałek Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości "jest osobą, która szuka porozumienia, dialogu. Ma dobre relacje zarówno z kierownictwem rządu, jak i z kierownictwem większości parlamentarnej".

Osłabienie Morawieckiego?

– Jeżeli weźmiemy pod uwagę zmianę ministra do spraw Unii Europejskiej, gdzie Konrada Szymańskiego ma zastąpić minister Szymon Szynkowski vel Sęka, który także ma bardzo dobre relacje z premierem, to nie widzę żadnego elementu dla szerszej opinii publicznej do dyskutowania o osłabieniu pozycji Mateusza Morawieckiego – oznajmił Łukasz Schreiber.

W środę Konrad Szymański potwierdził, że rezygnuje z zajmowanego stanowiska. – Przez bardzo długi czas zabiegałem o to, by doprowadzić do deeskalacji różnych sporów w wielu sprawach, to się udawało przez siedem lat. Ale ten zasadniczy spór natrafia na różnego typu blokady. Zarówno w Polsce, jak i w Brukseli. Nowe otwarcie, także personalne, być może temu pomoże – powiedział polityk na antenie stacji telewizyjnej Polsat News i dodał, że będzie kibicował swojemu następcy, "aby spór Polski z Unią Europejską w końcu został zażegnany".

